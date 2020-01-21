“Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” başladı

YÖDAK Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulu Konferans Salonu’nda yer alan ve saat 10.15’te başlayan “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu”nun açılışında ilk konuşmayı YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler yapıyor. Açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşacak.

KKTC’de “bilim diplomasisi” kavramının yerleşmesine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu”nda; “bilim diplomasisinin önemi, kavramın doğuşu ve yayılışı ile en iyi örnekler” konuşulacak, KKTC’nin bilim ve teknolojiyi kullanarak uluslararası alanda neler yapabileceği ele alınacak.

Forum kapsamında, KKTC’de siyasetin ileri gelen isimleri ile dünyada fark yaratan uluslararası profesyoneller, akademisyenler ve üniversite öğrencileri bir araya getiriliyor.

Forumda, bilim ve diplomasiyi doğru ve etkili şekilde bir araya getirme misyonuyla ilgili atılabilecek somut adımlar da değerlendirilecek.

“Bilim için diplomasi, diplomasi için bilim” söylemiyle yola çıkılan Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu’nun organizasyonunda, uluslararası alanda birçok ülkenin ve milletin yaşadığı sorunlar ile bu sorunların bilim diplomasisi üzerinden olası çözüm yollarına dikkat çekilecek. Ayrıca kamusal düzeyde devletin belirlediği hedeflerin, bilim diplomasisi kanallarıyla çeşitlendirilmesi ve üniversitelerin bu konuda atabileceği adımlar tartışılacak.

OTURUM VE PANELLER

Gün boyu devam edecek “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu”nda, “Bilim diplomasisi bizim için neden önemli?”, “Bilim diplomasisi kavramının doğuşu ve yayılışı”, “Bilim diplomasisi nedir: kapsam ve tanımlar”, “Bilim diplomasisinin en iyi uygulamaları: uluslararası örnekler”, “KKTC, bilim ve teknolojiyi kullanarak nasıl ileriye gidebilir?”, “Geleceğe bakış: somut adımlar” gibi oturum ve paneller yer alacak. Forumun kapanış oturumu, saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Forumda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Kültür Üniversitesi Eski Rektörü ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semahat Demir, Fransa Le Havre Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Pierre Bruno Ruffini, Moskova RUDN Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Olga Krasnyak, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, TABİP Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan ve TABİP Koordinatörü Pınar Ünal da konuşacak.