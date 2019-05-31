banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90590
ALTIN
245.054
DOLAR
5.8328
STERLİN
7.3805
EURO
6.5090
Film gibi operasyon
FİLM GİBİ OPERASYON
Kaza zanlısı 3 gün tutuklu
KAZA ZANLISI 3 GÜN TUTUKLU
Sanal Bet Soruşturması Sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
LEFKOŞALI 9 AY HAPİS YATACAK
banner306

Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı icra edildi

Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı icra edildi

31 Mayıs 2019 Cuma 16:22
Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı; KKTC, Azerbaycan, İngiltere, Katar, Pakistan, Romanya ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 13 - 24 Mayıs tarihleri arasında, Konya 3’üncü Ana Jet Üst Komutanlığı’nda icra edildi.

banner317
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, harekât ortamındaki müşterek personel kurtarma, konvoy koruma, yakın hava desteği, yüksek irtifa atlayış ve alçak irtifa paraşüt açma görevlerini de içeren senaryoların yer aldığı tatbikatta, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, havacılık birliği arama kurtarma unsurları tarafından başarıyla temsil edildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 31.05.2019 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği T.C Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği T.C Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti
Ünlü Medyum'dan erken seçim kaçınılmaz
Ünlü Medyum'dan erken seçim kaçınılmaz
THY'den Bayramda 125 ek sefer
THY'den Bayramda 125 ek sefer
Ktoeös 50. Yıl Onur Resepsiyonu Düzenledi
Ktoeös 50. Yıl Onur Resepsiyonu Düzenledi
Ramazan Bayramı süresince müzikli eğlence yerleri özel izne tabi olmayacak
Ramazan Bayramı süresince müzikli eğlence yerleri özel izne tabi olmayacak
Herkes Içın Sanat Projesı Kapsamında
Herkes Içın Sanat Projesı Kapsamında "kamusal Sanatın Serüvenı" Çalıştayı Yapıldı
Sos Çocukköyü’nden 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Sos Çocukköyü’nden 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Meral Akıncı, Mormenekşe-yıldırım-geçitkale Köy Kadın Kursu Yılsonu Sergisinin Açılışını Yaptı
Meral Akıncı, Mormenekşe-yıldırım-geçitkale Köy Kadın Kursu Yılsonu Sergisinin Açılışını Yaptı
Çevre Koruma Dairesi Personelinden Çevre Temalı Oyun
Çevre Koruma Dairesi Personelinden Çevre Temalı Oyun
CTP’den mavi kapak kampanyasına destek
CTP’den mavi kapak kampanyasına destek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim