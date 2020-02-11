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Uluskon Heyeti Resmi Ziyaret İçin Yarın KKTC'ye Geliyor

HEYET KKTC’DE BİR DİZİ RESMİ ZİYARETTE DE BULUNACAK 

Uluskon Heyeti Resmi Ziyaret İçin Yarın KKTC'ye Geliyor

HEYET KKTC’DE BİR DİZİ RESMİ ZİYARETTE DE BULUNACAK 

11 Şubat 2020 Salı 17:38
Uluskon Heyeti Resmi Ziyaret İçin Yarın KKTC'ye Geliyor

HEYET KKTC’DE BİR DİZİ RESMİ ZİYARETTE DE BULUNACAK 

Uluslararası Sanayi ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON)  Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği programıyla resmi ziyaret için yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. 
ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy başkanlığındaki heyet, 12-14 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta resmi ziyaretlerde bulunacak. 
Heyet yarın 12.00’de Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KOBİGEM Ofisi’ni, 13.30’da da Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’u ziyaret edecek. 

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Atasoy ve beraberindeki heyet Perşembe günü ise, 09.00’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı  Kudret Özersay, 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 11.00’de Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 12.00’de 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat, 14.00’te Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından kabul edilecek. 

 

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Son Güncelleme: 11.02.2020 20:47
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