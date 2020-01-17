Ulusal Birlik Partisi’nin Kitle Toplantıları Devam Ediyor

UBP GENEL BAŞKANI TATAR DÜN AKŞAM BEYARMUDU’NDA HALKLA BİR ARAYA GELDİ

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, kitle toplantıları çerçevesinde dün akşam Beyarmudu Belediyesi Kültür Merkezi’nde halkla bir araya geldi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar yaptığı konuşmada, kendisinin nisan ayında yapılacak seçimlerde UBP’nin adayı olduğunu belirtti ve “Ben partimin adayıyım. UBP’li olmaktan, burada halkıma hizmet etme olanağı bulmaktan onur duyuyorum” dedi.

Başbakan Ersin Tatar partisinin tecrübeli olduğunu, birlik-beraberlik içinde hedefe kilitlenerek başarılı olacaklarından hiç şüphe duymadıklarını vurgulayarak, ülke genelinde ortaya çıkan gelişmeler neticesinde UBP’nin Kıbrıs konusundaki görüşlerini uygulayacak bir UBP’linin Cumhurbaşkanlığı makamında olması gerektiği yönünde genel bir kanı hakim olduğunu kaydetti.

Tatar konuşmasında “Ulusal Birlik Partisi olarak biz kendi değerlendirmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Devlet, millet, memleket işi söz konusu. Dolayısı ile birlik beraberlik içinde hareket ederek UBP’yi yine başarıya taşıyacağız. Biz kazanınca Cumhurbaşkanlığı’na yeni bir vizyon, hareketlilik gelecek. Kıbrıs konusunda tüm çözüm formülleri artık konuşulması lazımdır. Cumhurbaşkanlığı halkımızın ekonomik ve sosyal yaşamına daha fazla katkı sağlamalıdır. Bütün bunları yapmak ise ekip işidir. En iyi, en yetişmiş ekip de UBP’dedir” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının ulusal çıkarlar, Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki haklar açısından büyük önem taşıdığını belirten Tatar, bunun için parti olarak kenetlenip UBP’nin büyüklüğünün ortaya konulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Partinin yeni projelere imza atma noktasında olduğunu dile getiren Tatar, “bu noktada biz iktidar olmalıyız. Kazamız KKTC’nin geleceği için hayırlı olacaktır” dedi.

ERSAN SANER

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de konuşmasına “birlikteyiz-biriz-bütünüz” sözleriyle başladı ve toplum liderleri Rauf Denktaş ve Dr. Küçük’ü saygı ve rahmetle andı.

Saner,4’lü koalisyon hükümetinin yaptığı icraatlara atıfta bulunarak UBP’nin ise ekonomik istikrarı sağlayan başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti.

Ülkenin geleceği için UBP olarak ülkeyi layık olduğu yere taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Saner, bu bağlamda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Tatar’a tam destek vereceklerini kaydetti.

ORAN’IN AÇIKLAMASI

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da konuşmasında, “UBP’nin hak ve çıkarları için canla başla çalıştıklarını belirterek, vatan, millet ve bayrağa sahip çıkarak bu çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Oran, zamanın önümüzdeki süreçte Başbakan Tatar’ın etrafında kenetlenme zamanı olduğunu vurgulayarak, bu birlik ve beraberliği kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Gecenin sonunda Başbakan Tatar’a çiçek takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

(HUR/YIL)



