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Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi'nden toplumsal direniş bayramı mesajı…

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ruhunu ilelebet yaşatacağız” dedi. 

01 Ağustos 2021 Pazar 15:45
Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi'nden toplumsal direniş bayramı mesajı…

Konsey Başkanı Hüseyin Macit Yusuf’un mesajında, “Bugün Toplumsal Direniş Bayramı olarak Kıbrıs'ın fethinin 450’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 63’üncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 45’inci, kuruluş ve yıldönümlerini birlikte kutluyoruz. Bu Bayram’ın Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini göstermesi açısından anlamı büyüktür” ifadesine yer verildi. 
Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirilen ‘Varoluş Mücadelesi’ sonunda bağımsız ve egemen KKTC devletinin kurulduğu belirten açıklamada, “Bu mücadelede Türk Mukavemet Teşkilatı'nın belirleyici rolü olduğuna olmuştur. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman mensuplarına, mücahitlerimize, Anadolu'daki vefakar kardeşlerimize ve Kıbrıs Türküne borçluyuz” denildi.

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(AN/HÖ)
 

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Son Güncelleme: 01.08.2021 18:39
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