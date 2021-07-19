Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Barış Ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı

Yusuf mesajında, “Mukavemetçi Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin taçlandırıldığı, özgürlüğümüze kavuştuğumuz 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Büyük Türk Milletine ve onun kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkına kutlu olsun. Emperyalist güçlerin desteklediği Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunan yapma emellerine, eli kanlı EOKA teröristlerinin Megali İdea ve Enosis rüyasına, bu anlamlı günde Mücahit ve Mehmetçiğin muhteşem zaferiyle son verilmiştir.” dedi.

Kıbrıs Türkünün asırlardır adada şehitler vererek, canla, kanla koruduğu Müslüman Türk varlığının sonsuza dek bağımsız ve egemen olarak yaşayacağını bu tarihi günde dünyaya ilan ettiğini kaydeden Yusuf, “Bağımsız devletimiz KKTC'nin temelleri ve adada iki ayrı devlete dayalı çözümün coğrafi zemin ve temeli bu şanlı günde atılmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu, Kıbrıs Türk halkının ve Anavatan Türkiye’nin desteğini alan egemen eşitlik temelinde iki devlete dayalı çözüm modeline” destek belirten Yusuf, Cumhuriyet Meclis’inin bu yönde karar alması ve KKTC’nin tanınması için kampanya başlatılması gerektiğini kaydetti.

Yusuf, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatında canlarını seve seve veren şehitlere, kahraman gazilere, Mukavemetçi Kıbrıs Türküne, Varoluş Mücadelesi lideri merhum Dr.Fazıl Küçük'e, Barış Harekatının Başbakanı merhum Bülent Ecevit'e, Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’a, KKTC'nin Kurucusu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'a, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Anadolu'daki vefakar kardeşlerine minnet ve şükranlarını sundu.



