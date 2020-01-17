banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
295.876
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6774
EURO
6.5369
Hırsızlık çetesine 6 gün ek tutukluluk
6 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAKLAR
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
GIDA ANALİZ SONUÇLARI
Eğlence yerini kurşunlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Gülseren açıklarında gemi karaya vurdu
GEMİ KARAYA VURDU

Ulusal Birlik Partisi’nin kitle toplantıları devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi’nin kitle toplantıları devam ediyor

17 Ocak 2020 Cuma 16:31
Ulusal Birlik Partisi’nin kitle toplantıları devam ediyor

UBP GENEL BAŞKANI TATAR DÜN AKŞAM BEYARMUDU’NDA HALKLA BİR ARAYA GELDİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, kitle toplantıları çerçevesinde dün akşam Beyarmudu Belediyesi Kültür Merkezi’nde halkla bir araya geldi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar yaptığı konuşmada, kendisinin nisan ayında yapılacak seçimlerde UBP’nin adayı olduğunu belirtti ve “Ben partimin adayıyım. UBP’li olmaktan, burada halkıma hizmet etme olanağı bulmaktan onur duyuyorum” dedi.

Başbakan Ersin Tatar partisinin tecrübeli olduğunu, birlik-beraberlik içinde hedefe kilitlenerek başarılı olacaklarından hiç şüphe duymadıklarını vurgulayarak, ülke genelinde  ortaya çıkan gelişmeler neticesinde UBP’nin Kıbrıs konusundaki görüşlerini uygulayacak bir UBP’linin Cumhurbaşkanlığı makamında olması gerektiği yönünde genel bir kanı hakim olduğunu kaydetti.

Tatar konuşmasında “Ulusal Birlik Partisi olarak biz kendi değerlendirmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Devlet, millet, memleket işi söz konusu. Dolayısı ile birlik beraberlik içinde hareket ederek UBP’yi yine başarıya taşıyacağız. Biz kazanınca Cumhurbaşkanlığı’na yeni bir vizyon, hareketlilik gelecek. Kıbrıs konusunda tüm çözüm formülleri artık konuşulması lazımdır. Cumhurbaşkanlığı halkımızın ekonomik ve sosyal yaşamına daha fazla katkı sağlamalıdır. Bütün bunları yapmak ise ekip işidir. En iyi, en yetişmiş ekip de UBP’dedir” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının ulusal çıkarlar, Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki haklar açısından büyük önem taşıdığını belirten Tatar, bunun için parti olarak kenetlenip UBP’nin büyüklüğünün ortaya konulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Partinin yeni projelere imza atma noktasında olduğunu dile getiren Tatar, “bu noktada biz iktidar olmalıyız. Kazamız KKTC’nin geleceği için hayırlı olacaktır” dedi.

banner317
ERSAN SANER

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de konuşmasına “birlikteyiz-biriz-bütünüz” sözleriyle başladı ve  toplum liderleri Rauf Denktaş ve Dr. Küçük’ü saygı ve rahmetle andı.

Saner,4’lü koalisyon hükümetinin yaptığı icraatlara atıfta bulunarak UBP’nin ise ekonomik istikrarı sağlayan başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti.

Ülkenin geleceği için UBP olarak ülkeyi layık olduğu yere taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Saner, bu bağlamda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Tatar’a tam destek vereceklerini kaydetti.

ORAN’IN AÇIKLAMASI

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da konuşmasında, “UBP’nin hak ve çıkarları için canla başla çalıştıklarını belirterek, vatan, millet ve bayrağa sahip çıkarak bu çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Oran, zamanın önümüzdeki süreçte Başbakan Tatar’ın etrafında kenetlenme zamanı olduğunu vurgulayarak, bu birlik ve beraberliği kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Gecenin sonunda Başbakan Tatar’a çiçek takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 20:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atakan: “Ulaşımdaki sorunları çözme konusunda kararlıyız”
Atakan: “Ulaşımdaki sorunları çözme konusunda kararlıyız”
Başbakanlık, anıt mezarla ilgili açıklama yaptı
Başbakanlık, anıt mezarla ilgili açıklama yaptı
Başbakanlıkta Trafik Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Başbakanlıkta Trafik Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Ercan Havaalanı pistine bakım-onarım işlemi uygulandı
Ercan Havaalanı pistine bakım-onarım işlemi uygulandı
Dev-iş Başkanı Aşam, Kktc Gerçeğinde Bilimsel Verilerle, Olması Gereken Asgari Ücret Tutarını Açıkladıklarını Kaydetti
Dev-iş Başkanı Aşam, Kktc Gerçeğinde Bilimsel Verilerle, Olması Gereken Asgari Ücret Tutarını Açıkladıklarını Kaydetti
Ktös Başkanı Tel: “mültecilere İnsanlık Dramı Yaşatılıyor”
Ktös Başkanı Tel: “mültecilere İnsanlık Dramı Yaşatılıyor”
Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora Kayıtları Başladı
Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora Kayıtları Başladı
Meclis Başkanı Uluçay “uluslararası Mağusa Kupası 2020” Turnuva Heyetini Kabul Etti
Meclis Başkanı Uluçay “uluslararası Mağusa Kupası 2020” Turnuva Heyetini Kabul Etti
Hava durumu..
Hava durumu..
Haspolat kavşağındaki çalışma nedeniyle yol Pazar günü kapalı
Haspolat kavşağındaki çalışma nedeniyle yol Pazar günü kapalı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim