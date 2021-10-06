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Ulusal Birlik Partisi (UBP) 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor

Siyasi yaşamına 11 Ekim 1975’te başlayan partinin 46’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyaretler, basın toplantısı ve resepsiyon gibi bir dizi etkinlik düzenleniyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba 11:15
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor

Bu kapsamda etkinlik programı bugün Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulup saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Etkinlik programı, 11 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa Elysium Park’ta yapılacak resepsiyonla sona erecek.

ANIT VE KABİR ZİYARETLERİ

UBP’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Başkan Yardımcıları Dilaver Bilgen ile Kenan Örgen bugün Lefkoşa’da sabah Atatürk Anıtına ve Şehitler Anıtına çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Saner ve beraberindeki heyet daha sonra Lefkoşa mezarlığındaki, UBP eski Genel Başkanları Nejat Konuk, Osman Örek, İrsen Küçük ile eski Genel Başkan vekili Salih Miroğlu’nun kabirlerini ziyaret ederek çelenk koydu.

Saner ve beraberindeki heyet,  Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini de ziyaret edecek.

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Ayrıca, bu sabah Girne İlçe Başkanlığından bir heyet de Girne mezarlığındaki eski Genel Başkan Mustafa Çağatay’ın kabrini ziyaret etti, kabre çelenk koydu.

Genel Başkan ve Başbakan Ersan Saner beraberinde heyetle yarın saat 10.30’da Üçüncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nu ve saat 11.30’da ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

11 EKİM’DE SABAH BASIN TOPLANATISI, GECEYE RESEPSİYON …

11 Ekim Pazartesi saat 10.00’da Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner, Lefkoşa Concorde Otel’de kahvaltılı basın toplantısı düzenleyerek, hükümet çalışmalarını anlatacak, vizyon ve hedeflerini ortaya koyacak.

Aynı gece saat 19.00’da ise Lefkoşa Elysium Park’ta protokol, üyeler ve halkın katılacağı bir resepsiyon gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 06.10.2021 11:43
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