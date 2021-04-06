Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Cumartesi toplanacak

Sadece “ Genel Sekreterlik” seçimi gündemiyle gerçekleştirilecek toplantı için covid-19 salgını ile mücadele ve korunma çabaları çerçevesinde gerekli tüm önlemler alınacak.

Parti Meclisi üyeleri oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşullarının sağlanması suretiyle alınacaklar.

Buna göre:

İlk olarak saat 11.00-11.20 arasında İskele’den gelecek üyeler, 11.20- 11-40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40- 12.10 arası, Girne’den, 12.10-12.40 arası Gazimağusa’dan, 12.40-13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecekler.

Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından ise oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.

Seçime 2’den fazla adayın katılması ve seçimin 2’nci turda devam etmesi durumunun ortaya çıkması halinde oylama 18 Nisan Cumartesi günü aynı saat ve düzenle aynı yerde yinelenecek.

Oylama ve sayım işlemleri Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yürütülecek. Oy verme ve sayım işlemlerine adaylar veya birer temsilcileri nezaret edebilecek.

UBP Merkez Yönetim Kurulu kararı uyarınca UBP Genel Sekreterliği görevi için aday olacakların seçim zamanından 48 saat önce, yani, 8 Nisan Perşembe günü saat 11.00’e kadar UBP Genel Merkezi’ne başvuruda bulunmaları gerekiyor.