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Ulusal Birlik Partisi, ilçelerde çalışmaları yoğunlaştırdı

Güzelyurt’u baştan sona dolaşan UBPli’ler akşam da Genel Başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Milletvekili Adayları’nın katılımı ile Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede bir araya geldi.

18 Ocak 2022 Salı 14:50
Ulusal Birlik Partisi, ilçelerde çalışmaları yoğunlaştırdı

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin başında, Başbakan ve eşi alkışlarla salona girdi.

Ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan gecede, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Güzelyurt Seçim Komitesi Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından adaylar tanıtıldı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, büyük coşku ve alkışlarla konuşma yaptı.

Güzelyurt için yeni yatırımları gündeme getiren Başbakan Sucuoğlu, “Güzelyurt Hastanesi’ni biz başlattık biz bitireceğiz. Anavatan’dan gelen suyu, adı üzerinde bu güzel toprağa, en yakın zamanda bir kavuşturacağız” dedi.

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Her zor dönemde, UBP’nin kor ateşten gömleği giymekten çekinmediğini hatırlatan Sucuoğlu, mükellefiyetlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Başbakan, “Biz bu yola ölümüne çıktık. Ya KKTC’yi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durduracağız ya durduracağız” diyerek, UBP’nin bu yüzden tek başına iktidar olması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Anavatan Turkiye ile birlikte yürüttükleri iki eşit egemen devlet tezini tek savunan Partinin UBP olduğunu vurguladı.

Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğuna işaret eden Başbakan, “Anavatanımız Kıbrıs Türkünü KKTC’yi asla yalnız bırakmaz” dedi.

Başbakan, 23 Ocak’taki seçimin çok önemli olduğunu, gelecek nesillere bırakılacak, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke, istikrarlı bir hükümet için UBP’ye mühür vurulması gerektiğine dikkat çekti.

Sucuoğlu, “Bu halk bize bu görevi verecek ve biz de 5 yıl boyunca hiç durmadan, çalışarak halkımıza hizmet edeceğiz” dedi.

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