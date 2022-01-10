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Ulusal Birlik Partisi: “Birkan Uzun’un diktiği bayrağı zirvede taşımaya devam edeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), “KKTC’nin yetiştirdiği en iyi bilim insanlarından biri” olan Birkan Uzun’u kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu kaydetti. 

10 Ocak 2022 Pazartesi 19:00
Ulusal Birlik Partisi: “Birkan Uzun’un diktiği bayrağı zirvede taşımaya devam edeceğiz”

UBP yazılı açıklamasında, Uzun için “Türk Maarif Kolejini birincilikle bitirmiş, ABD’ nin en prestijli  üniversitelerinden MIT’yi burslu okumuş, üst düzey projelerde yazılım mühendisliği yapmış olağanüstü zeki bir kardeşimizdi” ifadelerini kullandı.   
Birkan Uzun’un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını Antartika’nın zirvesine dikerek kendilerini gururlandırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

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“İleride ülkesine dönüp büyüdüğü bu topraklar için katkı koyma hedefi vardı. Halkımız için çok büyük bir kayıp. Birkan Uzun,  devletine inanan ve KKTC’ nin uluslararası alanda hakettiği yeri alması için çaba harcayan bir kardeşimizdi. Zirveye KKTC bayrağını dikmesi, bu azminin ve bayrağımıza olan inancının açık göstergesiydi. Bizlere düşen görev devletimizin uluslararası alanda hakettiği yeri alabilmesi için çaba sarfetmeye ve Birkan’ın gururla diktiği bayrağı, yere düşürmeden dalgalandırmaya devam ettirmektir. Diktiği bayrağı zirvede taşımaya devam edeceğiz. Ailesinin ve Milletimizin başı sağolsun.”
(EMR/HÖ) 
 

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Son Güncelleme: 10.01.2022 20:56
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