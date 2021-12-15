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Ulusal Birlik Partisi, 50 vekil adayını duyurdu

15 Aralık 2021 Çarşamba 20:30
Ulusal Birlik Partisi, 50 vekil adayını duyurdu

GENEL SEKRETER HASİPOĞLU: “HEDEFİMİZ TEK BAŞINA İKTİDARA GELEREK İSTİKRARLI BİR HÜKÜMET MODELİ YARATMAKTIR”
Ulusal Birlik Partisi (UBP), kontenjan adaylarının da belirlemesinin ardından, 23 Ocak 2022 Milletvekili aday listesini duyurdu.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı açıklamada, “Görev, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refah içinde geleceğe yürümesi, kendi devletini yaşatıp yüceltmesi, Anavatan Türkiye ile ilişkilerin hep daha ileri, daha verimli ve güzel noktalara taşınmasıdır. Bu görevi yerine getirecek olan ateşten gömleği giymeye hazır 50 vekil adayımızı saptamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
“Gerek 50 kişilik listeye giren arkadaşlarımız, gerekse giremeyenler partimiz etrafında kenetlenmiş vaziyetteyiz. Başbakanımız, vekil adayı olamayan arkadaşlarımızın da mutlaka değişik mevkilerde görev alacağını ifade etmiştir. Aday olamayan arkadaşlarımız da inşallah önümüzdeki yıllarda da kendi takdirleri, partililerimiz ile halkımızın destekleri ile Ulusal Birlik Partisi’ne, ülkemize, halkımıza çeşitli görevlerde hizmet veremeye devam edeceklerdir” diyen Hasipoğlu, tabandan tabana tüm UBP’lilerin şahsi menfaat ve beklentilerinden uzak aynı ülkü etrafında birleştiğini belirtti.
Hasipoğlu, “Her şeyden önce ülke, halk gelir” şeklinde konuşarak, partinin tüm organlarının, milletvekillerinin, bakanların, başbakanın bu anlayışla hareket ettiğini kaydetti.
“Ülkenin içerisinde bulunduğu bu zor koşullara rağmen halkın güvendiği tek partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu, bunun ziyaret edilen bölgelerde hissedildiğini” söyleyen Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Sahada bir tek biz varız. Hedefimiz tek başına iktidara gelerek istikrarlı bir hükümet modeli yaratmaktır.  Çok partili koalisyonların ülkemize hizmet veremediği artık tecrübeyle sabittir.  Dört yılda dört başbakan verilecek hizmetin yerine getirilmesinde sorun oluşturmaktadır. Güçlü bir şekilde Genel Başkan olarak seçilen Faiz Sucuoğlu ile parti içerisindeki istikrarı sağlamış bulunmaktayız. Bu istikrar ve güven, 23 Ocak tarihindeki seçimlerde de sandığa yansıyacağından şüphemiz yoktur.”
UBP'nin milletvekili aday listesi şu şekilde:
“LEFKOŞA     
1 Faiz Sucuoğlu     
2 Olgun Amcaoğlu     
3 Ahmet Savaşan     
4 Sadık Gardiyanoğlu     
5 Hasan Taçoy     
6 Bertan Zaroğlu (Kontenjan)
7 Alişan Şan     
8 Mehmet Çelebioğlu (Kontenjan)
9 Savaş Atakan     
10 Zorlu Töre     
11 Özgür Arıkan     
12 Şerife Ünverdi (Kontenjan)
13 Havva Dağsever     
14 Fisun Özsun     
15 Nurcan Yardımcı     
16 Özlem Sefer     
MAĞUSA     
1 Sunat Atun     
2 Dursun Oğuz     
3 Oğuzhan Hasipoğlu     
4 Mehmet Başman (Kontenjan)
5 Hakan Dinçyürek     
6 Resmiye Canaltay     

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7 İrem Uygun Soyşen (Kontenjan)
8 Hüseyin Çavuş     
9 Meryem Boyacı     
10 Gürsel Uzun     
11 Bora Akkuş     
12 Sultan Vural     
13 Elif Abiç     
GİRNE     
1 Kutlu Evren     
2 Ünal Üstel     
3 İzlem Gürçağ Altuğra (Kontenjan)
4 Özdemir Berova     
5 Ferhat Erişir (Kontenjan)
6 Türel Özer Öksüzoğlu     
7 Hasan Küçük     
8 Selim Gökbörü     
9 Mehmet Ali Tunçbilek     
10 Zalihe Damdelen     
11 Münevver Çağın     
İSKELE     
1 Nazım Çavuşoğlu     
2 Yasemin Öztürk     
3 Mesut Genç (Kontenjan)
4 Emrah Yeşilırmak     
5 Osman Kırşan     
GÜZELYURT     
1 Ali Pilli     
2 Ziya Öztürkler     
3 Hasan Büyükoğlu (Kontenjan)
LEFKE     
1 Fırtına Karanfil     
2 Aytaç Çaluda”
 

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Son Güncelleme: 15.12.2021 20:45
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