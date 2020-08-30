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“ulus Kaçağı Ve Üçüncü Toplum” Mağusa’da Tartışıldı

Lefkoşa, 29 Ağustos 20 : Üçüncü Toplum Forumu’nun düzenlediği ve Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olarak katıldığı “Ulus Kaçağı ve Üçüncü Toplum” konulu söyleşi önceki akşam Mağusa Buğday Kafe’de gerçekleştirildi.

30 Ağustos 2020 Pazar 01:23
“ulus Kaçağı Ve Üçüncü Toplum” Mağusa’da Tartışıldı
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Lefkoşa, 29 Ağustos 20 : Üçüncü Toplum Forumu’nun düzenlediği ve Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olarak katıldığı “Ulus Kaçağı ve Üçüncü Toplum” konulu söyleşi önceki akşam Mağusa Buğday Kafe’de gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Okan Dağlı’nın yaptığı söyleşide konuşan Avrupa Parlamentosu milletvekili Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa’sında yer alan dini ve etnik kökene dayalı maddelerin bu küçük adada ortak yurttaşlık kavramının oluşmasını engellediğini öne sürdü. 1960’ta iki etnik gruba ait bireylerin evlenme hakkının dahi olmadığını, din değiştirmek zorunda kaldıklarını kaydeden Kızılyürek, cumhuriyetin başını seçerken bile cemaatlerden birinin oy verme hakkının olmadığını aktardı. Kızılyürek, bütün kurumlarıyla etnik ayrılığa dayalı bir devlet kurulduğunu ve ömrünün uzun olmadığını savundu.

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“Üçüncü Toplum”un; devleti, demokrasiyi, anayasayı etnisiteye dayalı olarak değil, ortak yurttaşlar topluluğuna ve eşit haklara dayalı bir Federal Kıbrıs olarak hayal eden insanlar olarak tanımlayan Kızılyürek, çağdaş ve medeni olanı bu topluluğun kuracağına inandığını söyledi.

Etkinliğin sonunda Kızılyürek, Ulus Kaçağı isimli kitabını imzaladı.

 (FG)

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