Ululararası yarışmada 4 birincilik

KKTC Cimnastik Federasyonunda yaşanan olumlu gelişmeler kulüplerin çalışmalarına da yansırken, cimnastikte bir ilk daha yaşandı. Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği bir ilke imza atarak, Online olarak uluslararası bir turnuvaya katıldı.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği sporcuları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Brezilya, Kolombiya, Malta, Rusya, Sırbistan, İsviçre, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan’dan ekiplerin katıldığı uluslararası turnuva Golden League’in 4 kategorisinde birincilik elde ettiler.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği sporcularının katıldıkları kategoriler ve elde ettikleri dereceler şöyle: