Ulukök: “Destek görmedik, ötekileştirildik, yok sayıldık, sokakta bırakıldık”

Otelciler Birliğiyle (KITOB) ve Casino İşletmecileri Birliği’nin (CİB) de destek verdiği eylemde “Kira Ödeyemiyoruz”, “Çocuğumuz Aç”, “2020’de 13 Değil 3 Maaş Aldık”, “Pilimiz Bitti Pilli”, “Memur Olmak İstiyorum” ve “Yönetmek Kapatmak Değildir” pankartları açıldı.

Turizm emekçileri adına basın açıklaması yapan Nazan Ulukök, sayısı 20 bini bulan turizm emekçilerinin pandemi sürecinde ötekileştirildiğini, yok sayıldığını ve sokağa mahkûm edildiğini savunarak, her türlü destekten mahrum bırakılarak artık çalışamaz duruma geldiklerini kaydetti.



Bu nedenle eylemlerini ileriki bir tarihe ertelediklerini kaydeden Ulukök, bugünkü basın açıklamasına destek veren tüm kişi, kuruluş ve haber yayımına yardımcı olan basın mensuplarına teşekkür etti.

Turizm emekçileri hükümetin ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yürürlükteki uygulamalarını protesto için Başbakanlık önüne siyah çelenk bırakarak eylemi sonlandırdı.