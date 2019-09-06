banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99090
ALTIN
279.663
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.0201
EURO
6.2989
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Cezaevine gönderildi
İKİ AY HAPİS YATACAK
Beyaz tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner307

Uluçay: “ülkemizdeki Üniversitelerimizle Gurur Duyuyoruz”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, YAZ KAMPINA KATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Uluçay: “ülkemizdeki Üniversitelerimizle Gurur Duyuyoruz”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, YAZ KAMPINA KATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

06 Eylül 2019 Cuma 11:42
Uluçay: “ülkemizdeki Üniversitelerimizle Gurur Duyuyoruz”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, YAZ KAMPINA KATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

“HEM BÖLGE HEM DE DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’de yaz kampı yapan üniversite öğrencilerini kabul etti. Uluçay, kabulde, “Ülkemizdeki üniversitelerimizle gurur duyuyoruz” vurgusunda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Uluçay, yaz kampına katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Saraybosna Üniversitesi’nden öğrencileri Mavi Salonu’nda kabul etti.

Uluçay, ülkenin ve dünya sorunlarının konuşulması için böyle etkinliklerin önemli bir zemin oluşturduğunu ifade ederek, KKTC’nin böyle bir organizasyonu üslenmesinin ayrıca önem arz ettiğini söyledi.

“Ülkemizdeki üniversitelerimizle gurur duyuyoruz” diyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, üniversitelerin ve turizmin ülke ekonomisine büyük kaynak teşkil ettiğini belirtti.

banner317
“HEM BÖLGE HEM DE DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

KKTC’de yüksek öğretim alanında büyük bir çaba ortaya konduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Uluçay, bu çaba neticesinde ülkede 100 bin civarında öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Uluçay, “Ülkemizin de bölgemizdeki ülkelerin de ekonomik refahını gözeten bir mücadele içindeyiz. Hem bölge hem de dünya barışına katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

Ülkede 19 üniversite bulunduğunu, 7-8 yeni başvuru olduğunu söyleyen Uluçay, dünyadaki birçok üniversiteyle birlikte yürütülen eğitim süreçlerinin öğrenciler için de son derece önemli olduğunu kaydetti.

Uluçay, etkinliğe katkı koyan üniversite temsilcilerine teşekkür ederken kamp için KKTC’ye gelen öğrencilerin ülkeyi de daha yakından tanıyacağına, gittikleri yerde KKTC hakkında bilgi vereceklerine inanç belirtti.

Başkan Uluçay, daha sonra kampa katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı, Cumhuriyet Meclisi’nin işleyişi, Kıbrıs sorunu ve diğer konularla ilgili bilgi verdi.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Eren’i kabul etti
Tatar, Eren’i kabul etti
Çavuşoğlu yarın KKTC’ye geliyor
Çavuşoğlu yarın KKTC’ye geliyor
Erhan Erçin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın özel temsilcisi oldu
Erhan Erçin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın özel temsilcisi oldu
Töre, Öncü'yü ziyaret etti
Töre, Öncü'yü ziyaret etti
İstatistik Kurumu, Ekim ayında “hanehalkı işgücü anketi” yapılacağını açıkladı
İstatistik Kurumu, Ekim ayında “hanehalkı işgücü anketi” yapılacağını açıkladı
Kar-İş’ten öğrenci taşımacılığı yapmama uyarısı
Kar-İş’ten öğrenci taşımacılığı yapmama uyarısı
LTB Başkent’te iki ana caddede asfaltlama çalışması yapacak
LTB Başkent’te iki ana caddede asfaltlama çalışması yapacak
LTB duyurdu: “Bedrettin Demirel Caddesi’nde asfalt yama çalışması yapılacak”
LTB duyurdu: “Bedrettin Demirel Caddesi’nde asfalt yama çalışması yapılacak”
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
İskele Halk Plajı Otopark İhalesinin Sözleşmesi İmzalandı
İskele Halk Plajı Otopark İhalesinin Sözleşmesi İmzalandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim