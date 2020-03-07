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Uluçay, Kamu Sen Kadın Ve Çocuk Hakları Komitesi’nden Bir Heyeti  kabul Etti

Lefkoşa, 7 Mart 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu Sen) Kadın ve Çocuk hakları Komitesi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Uluçay, Kamu Sen Kadın Ve Çocuk Hakları Komitesi’nden Bir Heyeti  kabul Etti

Lefkoşa, 7 Mart 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu Sen) Kadın ve Çocuk hakları Komitesi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

07 Mart 2020 Cumartesi 12:14
Uluçay, Kamu Sen Kadın Ve Çocuk Hakları Komitesi’nden Bir Heyeti  kabul Etti
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Lefkoşa, 7 Mart 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu Sen) Kadın ve Çocuk hakları Komitesi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.
Meclis Şeref  Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ,  yüzlerce kadının hakları uğruna canlarını feda ettikleri bir olayın yıl dönümünde kendilerinin de onlardan ışık aldığını söyledi.
21 Haziran 2019’da Cenevre’de Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “Ulusal Eylem” olarak ILO sözleşmesi niteliğinde yayınlanan sözleşmenin Cumhuriyet Meclisi’nde  ele alınmasını istediklerini dile getiren Özdemirağ, bu sözleşmenin “Çalışma hayatında şiddetin, istismarın ve tacizin ortadan kaldırılmasıyla” ilgili olduğunu söyledi.
Özdemirağ, şiddetin sadece aile hayatında değil çalışma hayatında da görüldüğünü ifade ederek, bunun yanı sıra tacize maruz kalıp işten ayrılmak zorunda  kalanlar bulunduğunu, kadının iş gücünden azalmaması  için bu konunun son derece önemli olduğunu belirtti.
ULUÇAY

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, 8 Mart gibi anlamlı bir günde konuyu Komitenin Meclis’in gündeme getirmesinin güne ayrı bir önem kattığını vurguladı ve Komite üyelerine teşekkür etti.
Meclisin  konuyla ilgili yeni karar ve uygulamaların yasallaşması amacıyla her zaman çalışmalar yaptığını dile getiren Uluçay,  zaman zaman bunları hayata geçirmek zaman alsa da son zamanlarda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.
Meclis’te görev yapan Milletvekillerinin konuyla ilgili duyarlılıklarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Uluçay: “İnanıyorum ki, Cenevre’de imzalanan bu sözleşmenin yasal prosedürü en kısa zamanda ele alınacaktır” dedi.
Uluçay, Komite üyelerine konunun takipçisi olacağını söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.
(ÖZ/HÖ)     FOTOĞRAFLI
 

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