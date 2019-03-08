Uluçay Kadınlar Birliği’nden Bir Heyeti Kabul Etti

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kendisini ziyaret eden Kadınlar Birliği’nden bir heyetle görüştü.

Görüşmede konuşan Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun, Uluçay’ın kabulünden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Uluçay’a teşekkür etti.

TUNCERİ

Kadınlar Birliği Lefkoşa Başkanı Halide Tunceri de konuşmasında, bir takım sorunları dile getirmek amacıyla bir araya gelerek Uluçay’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Toplumsal sorunların giderilmesinde kadınların görüşlerinin daha çok dikkate alınmasını arzu ettiklerini kaydeden Tunceri, trafik kazalarının nereden kaynaklandığının belirlenip çözümlenmesini istedi; aile içi şiddet olaylarının arttığına ve bununa ile bütünlüğünün zedelendiğine dikkat çekti ve bu yönde daha yoğun çalışmalar yapılması beklentisi içerisinde olduklarını dile getirdi.

Gönyeli-Güzelyurt anayolunda yarım kalmış üst geçit projesinin de halk açısından büyük sıkıntılar yarattığını, yaşamlarını zorlaştırdığını kaydeden Tunceri, bu konunun da artık bir neticeye kavuşturulmasını istedi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, sıkıntıların giderilmesi için el birliği ve iş birliğini ön gördüklerini söyledi ve kadın-erkek ayırımı yapmadan her alanda herkesin üstüne düşeni yapması halinde sorunların çözüleceğini kaydetti.

Kendilerinin de Meclis olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Uluçay, sadece kadınların değil tüm ülke sorunlarının bu şekilde ele alınmasının yararlı olacağını belirtti.

(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI

