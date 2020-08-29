Uluçay\'ın 30 Ağustos Mesajı

ULUÇAY: “(DOĞU AKDENİZ’DE) TEMENNİM DİYALOG, DİPLOMASİ VE UZLAŞININ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TEK ARAÇ OLARAK GÖRÜLMESİ”

Lefkoşa, 29 Ağustos 2020 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 30 Ağustos’ta elde edilen zaferle emperyalist oyunların bozulduğunu söyledi.

Teberrüken Uluçay, Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda “30 Ağustos 1922’de emperyalist oyunlar bozulmuş, boyunduruk altına alınmak istenen, özgürlüğüne ve ülkesine göz dikilen bir halk, kadın, yaşlı, çocuk demeden cepheye koşmuş ve Kurtuluş Savaşı’nı altın harflerle tarihe yazmıştır” dedi.

Uluçay, Türk Ulusu’nu önce askeri, sonra da hayata geçirdiği devrimlerle siyasi, ekonomik ve sosyal zafere taşıyan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diledi.

“TEMENNİM DİYALOG, DİPLOMASİ VE UZLAŞININ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TEK ARAÇ OLARAK GÖRÜLMESİ”

Doğu Akdeniz’deki gerginliğe de değinen Uluçay, “Temennim diyalog, diplomasi ve uzlaşının sorunların çözümünde tek araç olarak görülmesi, yeterince çatışma ve savaş yaşamış olan bölgemizin yeni maceralara sürüklenmemesidir. Barış ve huzuru muhafaza etmek, bizlere emanet edilen ülkelerimizi çatışma ve savaştan uzak tutmak bizlerin tarihi ve ahlaki yükümlülüğüdür” dedi.

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