Uluçay, Haksen Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) heyetini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede konuşan HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, yeni yönetimin ilk ziyaretleri kapsamında Meclis’te olduklarını ifade ederek ziyaret vesilesiyle sendika üyelerinin sorunlarını da dile getirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, sendikanın yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.



Uluçay, yeni dönemde de sendikanın, çalışanların ve sendika üyelerinin haklarına sahip çıkarak, gerekli konularda devlet yöneticilerine de uyarılarda bulunarak ülkenin daha iyi bir yönetim sistemine taşınması için katkı yapacağına inanç belirtti.Amacın bir olduğunu ve hedefin ülkenin daha ileri noktalara taşınması olduğunu belirten Uluçay, sendikanın yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.(TUĞ/HA) FOTOĞRAFLI