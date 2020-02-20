Uluçay, Haksen Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) heyetini kabul etti.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede konuşan HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, yeni yönetimin ilk ziyaretleri kapsamında Meclis’te olduklarını ifade ederek ziyaret vesilesiyle sendika üyelerinin sorunlarını da dile getirme fırsatı bulacaklarını belirtti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, sendikanın yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.
Amacın bir olduğunu ve hedefin ülkenin daha ileri noktalara taşınması olduğunu belirten Uluçay, sendikanın yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.
(TUĞ/HA) FOTOĞRAFLI