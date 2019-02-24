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Uluçay’dan  tbmm Başkanı Şentop’a Kutlama

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop’u telefonla arayarak kutladı.

Uluçay’dan  tbmm Başkanı Şentop’a Kutlama

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop’u telefonla arayarak kutladı.

24 Şubat 2019 Pazar 19:45
Uluçay’dan  tbmm Başkanı Şentop’a Kutlama


Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop’u telefonla arayarak kutladı.
Başkan Uluçay, telefon görüşmesinde Şentop’a KKTC Cumhuriyet Meclisi ve TBMM ile olan ilişkilerin yeni dönemde de artarak sürmesi temennisini dile getirerek, kendisini KKTC’ye davet etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında olan dostluk ve yakın işbirliğinin, iki ülke Meclisleri arasında da devam edeceğine vurgu yaparak, ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a yapacağını iletti.

ŞENTOP ÜÇÜNCÜ TURDA 336 OYLA SEÇİLDİ

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.

Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM Genel Kurulundaki 3. tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop, bir teşekkür konuşması yaptı.

Şentop, dünya tarihinin müstesna siyasi kurumlarının başında gelen TBMM'nin Başkanlığına seçilmesinden dolayı hakkında gösterdikleri itimat ve teveccüh için milletvekillerine teşekkür etti. 

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığına aday olmuştu.

(FG)

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