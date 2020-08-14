Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Barış Harekatı’nın 2. Aşaması’nın yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay, mesajında şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın tarihinde en karanlık ve en acı günlerden birkaçıdır 14 ve 15 Ağustos. Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent katliamları yıllar geçse de acısını hissettirmekte ve yüreklerimizi dağlamaya devam etmektedir. Sivil Kıbrıslı Türklerin, kadın, yaşlı ve çocuk demeden acımasızca katledilmesi ne kadar kabul edilemezse, bunca yıl geçmesine karşın sorumlularının adalet önüne çıkarılmaması da o kadar kabul edilemezdir.

Savaşın ne demek olduğu, bedelini kimlerin ödediği böyle günlerde daha iyi idrak edilir. Şehitlerimize, onların aile mensuplarına ve Kıbrıs Türk Halkı’na en büyük borcumuz böyle büyük acıların bir daha yaşanmamasını temin etmektir.



Kıbrıs Türk Halkı’nın siyasi eşitliği olduğu kadar güvenlik ve huzurunu da temin edecek bir Kıbrıs’ı mümkün kılmak kaybettiklerimize karşı ödevimiz ve gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuzdur.Şehitlerimizi yad eder Allah’tan rahmet dilerim.”(HA)