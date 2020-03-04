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Uluçay, Arasta Esnafından Bir Grubu Kabul Etti

GÖRÜŞMEDE LOKMACI KAPISININ KAPANMASI SONRASI YAŞANAN SIKINTILAR DİLE GETİRİLDİ

Uluçay, Arasta Esnafından Bir Grubu Kabul Etti

GÖRÜŞMEDE LOKMACI KAPISININ KAPANMASI SONRASI YAŞANAN SIKINTILAR DİLE GETİRİLDİ

04 Mart 2020 Çarşamba 14:45
Uluçay, Arasta Esnafından Bir Grubu Kabul Etti
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GÖRÜŞMEDE LOKMACI KAPISININ KAPANMASI SONRASI YAŞANAN SIKINTILAR DİLE GETİRİLDİ

Lefkoşa, 4 Mart 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Arasta’da faaliyet gösteren bir grup esnafı kabul etti. Esnaf temsilcileri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bazı kapıların kapatılması kararından sonra özellikle Lokmacı Sınır Kapısı bölgesinde faaliyet gösteren esnafın yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, esnaflar adına konuşan Bünyamin Yüksekbaş, bölgede faaliyet gösteren 300 esnafın imzalarını taşıyan belgeyi de Başkan Uluçay’a sundu.

Yüksekbaş, kapının kapanmasının ardından yaşadıkları sıkıntılar olduğunu dile getirerek, konuyla ilgili neler yapılabileceğine dair Başkan Uluçay ile fikir teatisinde bulunmak istediklerini söyledi ve bölge esnafları adına destek istedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Güney Kıbrıs tarafından adanın Kuzeyi ile gerekli istişare yapılmadan kapıların kapatılmasının  ülke açısından sıkıntı verici bir durum olduğunu dile getirdi.

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Konuya sağlık açısından bakıldığında adanın bütününün de ele alınması gereken bir konu olduğuna ve işbirliği yapılmasının gerekliliğine işaret eden Uluçay, “Virüsün sınırı ve barikatı yok” dedi.

Amacın KKTC ekonomisini, yaşanan bir takım hadiselerden sonra sıkıntıya sokmak ise bunun da yanlış olduğunu belirten Uluçay halihazırda bazı kapıların halen açık olduğunu anımsattı.

Uluçay, dolayısıyla Güney Kıbrıs penceresinden bakıldığında atılan adımın gerekçelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Lokmacı Barikatının açılmasının geçmişte çok da kolay olmadığını anımsatan Uluçay, konuyla ilgili adanın her iki tarafından da gerekli irade gösterildiğini, dolayısıyla şimdi böyle bir karar alınacaksa yine adanın iki tarafının da iradesi olması gerektiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Uluçay, Milletvekillerinin, muhatap oldukları gerek Güney Kıbrıs gerek ise Avrupa Milletvekillerine konuyu aktaracaklarını söyledi.

(HA)

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