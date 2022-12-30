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Uluçay, yeni yıl nedeniyle belediyeye ait tesisleri ve şubeleri ziyaret etti

30 Aralık 2022 Cuma 21:12
Uluçay, yeni yıl nedeniyle belediyeye ait tesisleri ve şubeleri ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, yıl sonu nedeniyle çalışanların yeni yılını kutladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Uluçay, yeni yıl nedeniyle belediyeye ait tesisleri ve şubeleri ziyaret etti, Uluçay, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın yeni yıl dolayısıyla düzenlediği partiye katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay yayımladığı yeni yıl mesajında, şunları kaydetti:

“En büyük arzum ve dileğim; yakaladığımız bu sinerji ve ivmenin atacağımız adımlarla yeni yılda da devam etmesi ve belediyemizde çalışanın huzur içinde olacağı ve halkımıza hizmetlerin eksiksiz ve aksamadan verilmesidir. 2023 yılı üzüleceğimiz olayların olmayacağı bir yıl olsun. Kazasız, sıkıntısız bir yeni yıl kutlaması temenni ederken, yeni yılda hem ülkemiz hem Gazimağusa için mutlu ve uğurlu bir yıl olmasını dilerim. Tatil günlerinde, herhangi bir acil durumda vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler. Tüm halkımıza, tüm Gazimağusa halkına sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum.”

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Son Güncelleme: 30.12.2022 23:19
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