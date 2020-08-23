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Uluçay: "Vatandaşların iç turizmi tercih etmesi sevindirici"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, beraberinde Milletvekilleriyle Mehmetçik’i ziyaret etti

23 Ağustos 2020 Pazar 11:45
Uluçay: "Vatandaşların iç turizmi tercih etmesi sevindirici"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, turizmde daralmanın yaşandığı bir dönemde vatandaşların iç turizmi tercih etmesinin sevindirici olduğu olduğunu söyledi. 

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Futbol takımının Mehmetçik Master takımı ile oynayacağı dostluk karşılaşması öncesi beraberinde milletvekilleri ile Mehmetçik Belediyesi’ni ziyaret ederek Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve Mehmetçik bölgesi muhtarları ile bir araya geldi. 

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, ziyarette Cumhuriyet Meclisi Futbol takımında yer alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Mesut Genç de yer aldı. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, burada yaptığı konuşmada, ülkenin çeşitli bölgelerinde master takımları ile bir araya geldiklerini ifade ederek, bu vesileyle iletişimi geliştirip, sosyal farkındalık yaratarak ülkenin içinde bulunduğu durumda hep birlikte nelerin yapılabileceğini konuştuklarını dile getirdi. 

Uluçay, pandeminin ilk dönemlerinde yerel yönetimlerin ve muhtarların ülke çapında takdire şayan bir çaba gösterdiklerine vurgu yaparak, hükümetin aldığı kararların uygulanmasında denetleyici rolü yerine getirdiklerini söyledi. 

Ortaya konan gayretler nedeniyle tüm yerel yönetimleri ve muhtarlıkları kutlayan Uluçay, yaşanan açılım sürecinde de kuralların takip edilmesi ve uygulanması adına yoğun bir çaba ortaya konulduğunu ifade etti. 

Uluçay, “İnanıyorum ki el birliği ile geçtiğimiz süreci de sağlık ve ekonomi yönünden başarıyla tamamlayacağız” diyerek, bu dönemde ekonominin gelişmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. 

Yurtdışına tatil maksatlı gidişlerin azalması ile özellikle Karpaz bölgesine talebin arttığına değinen Uluçay, bunun bölge turizmi açısından da sevindirici olduğunu söyledi. 

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Otellerin doluluk oranlarında daralma yaşandığının bir gerçek olduğunu ifade eden Uluçay, turizmde daralma yaşanan bir dönemde halkın iç turizmi tercih etmesini çok olumlu bulduklarını belirtti. 

TOROSLU 

Ziyaret için teşekkür eden İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da konuşmasında, İlçe Emniyet Kurulunun yaptığı çalışmaları anlatarak, mevcut durumda toplumu da demoralize etmeden bazı kararlar alarak toplum sağlığını korumaya çalıştıklarına değindi. 

Toroslu, Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Tabipler Birliği’nin aldığı kararlar ve tavsiyelerle bu süreci en iyi şekilde atlatacaklarına olan inancını dile getirdi. 

SARIÇİZMELİ 

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise ziyaret ve bölgede gerçekleşen dostluk maçı etkinliği için teşekkür etti. 

Sarıçizmeli, yaşanan pandemi sürecinin her bölgede olduğu gibi Mehmetçik’te de sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çekerek vakaların artış hızından endişe duyduklarını söyledi. 

Elbirliği içerisinde süreci daha kısa sürede ve daha az zararla atlamak için bir çaba ortaya koyacaklarını ifade eden Sarıçizmeli, belediyenin tüm kurumların ve muhtarların da desteği ile sorunların aşılması için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 23.08.2020 12:12
Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik KöyüTeberrüken Uluçay
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