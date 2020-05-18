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Uluçay: “Ülkemizin umudu ve göz bebeği gençlerimizin yanında olmaktan her zaman gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz”

18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:49
Uluçay: “Ülkemizin umudu ve göz bebeği gençlerimizin yanında olmaktan her zaman gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz”
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CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TEBERRÜKEN ULUÇAY'IN 19 MAYIS MESAJI… 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrrüken Uluçay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Uluçay mesajında, gençlerin, çağın gereklerine uygun düşünerek, ülkenin geleceğini biçimlendirip yönlendirmelerinin onlara sunulan bir fırsat yanında , ülkeye sorumlulukları olduğunu kaydetti.
 Meclis Başkanı Uluçay’ın mesajı şöyle: 
“Sevgili Gençler, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder  Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşları ve mücadele kahramanları ile birlikte bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakmasının 101.yıldönümü coşkusunu yaşıyoruz.

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 Covid 19 nedeniyle alınan tedbirlere rağmen, ülkemizde de büyük bir coşku ve mutlulukla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor  Bayramında, siz gençler bilmesiniz ki; atacağınız adımlarla; çağın gereklerine uygun biçimde düşünerek ülkenin geleceğini biçimlendirebilir ve yönlendirebilirsiniz.
 Bu sadece sizlere sunulan bir fırsat değil aynı zamanda yaşadığınız ülke için sorumluluğunuzdur. Sizlerin, Kıbrıs Türk Halkının geçmişi ,tarihi ve mücadelesinden aldığı ilhamla ülkemizin güzel yarınlarına imza atacağından hiç bir kuşkumuz yoktur.
 Sevgili Gençler,  gerek Covid 19 nedeniyle verilen mücadele gerek ise son günlerde yaşadığımız orman yangınları sonrası bizler; devleti yönetenler olarak  ülkemizin umudu ve göz bebeği olan siz gençlerimizin yanında olmaktan her zaman gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz. 
Bayramınız kutlu olsun”
 

Son Güncelleme: 18.05.2020 17:00
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