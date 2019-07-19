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Uluçay, Türkiye’den Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’ı kabul etti

Uluçay, Türkiye’den Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’ı kabul etti

19 Temmuz 2019 Cuma 12:50
Uluçay, Türkiye’den Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamalarına katılmak amacıyla Türkiye’den gelen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp’i kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan DP Genel Başkanı Uysal, Barış Harekâtı’nın yıldönümü vesilesiyle adada bulunurken, değişen şartlar ve son durum hakkında da bilgi sahibi olduklarını belirtti.
Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Uysal, gelişen şartlar ışığında Kıbrıs sorunu konusunda yeni değerlendirmelerin yapılmasının da kaçınılmaz olduğunu gördüklerini söyledi.
ULUÇAY

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Türk tarafı olarak bugüne kadar yapıcı bir şekilde diplomatik mücadele verdiklerini ve bundan sonraki süreçte de bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
Uluçay: “Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın bizden kaynaklanacak bir olumsuzluk yaşamasını istemiyoruz. Bu tavrı Türkiye ile birlikte bugüne kadar sürdürdük ve olumlu mesajlarımızı vermeye devam ediyoruz.” dedi.
Kabulde UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Eroğlu Canaltay, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve DP Milletvekili Fikri Ataoğlu da yer aldı. 

Son Güncelleme: 19.07.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
Teberrüken Uluçay
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