banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994
Bir Akıncı Manifestosu
Bir Akıncı Manifestosu
Örtülü belası!
Örtülü belası!
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi nesne mi?
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi...

Uluçay: “Tüm belediyelere gitmeyi planlıyoruz. Ziyarete Mesarya bölgesinden başladık”

Belediyelere ziyaret başlatan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Vadili, İnönü ve Paşaköy belediyelerinin başkanlarıyla görüştü.

Uluçay: “Tüm belediyelere gitmeyi planlıyoruz. Ziyarete Mesarya bölgesinden başladık”

Belediyelere ziyaret başlatan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Vadili, İnönü ve Paşaköy belediyelerinin başkanlarıyla görüştü.

08 Şubat 2020 Cumartesi 11:36
Uluçay: “Tüm belediyelere gitmeyi planlıyoruz. Ziyarete Mesarya bölgesinden başladık”

ULUÇAY: “TÜM BELEDİYELERE GİTMEYİ PLANLIYORUZ. ZİYARETE MESARYA BÖLGESİNDEN BAŞLADIK”
“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Belediyelere ziyaret başlatan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Vadili,  İnönü ve Paşaköy belediyelerinin başkanlarıyla görüştü. 
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, ziyaretlerde belediye başkanlarıyla istişarelerde bulunan Uluçay, vatandaşlarla da bir araya geldi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tüm belediyelere gitmeyi planladıklarını, ziyarete Mesarya bölgesinden başladıklarını kaydetti.
Yerel yönetimlerin sıkıntılarının giderilmesiyle ilgili Meclis olarak eksik noktaların tamamlanması için yapılabilecekler konusunda başkanlarla görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Uluçay, her bölgenin kendine göre sıkıntıları olduğunu gördüklerini söyledi.
Uluçay, sorunların çözülmesi için yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.
ADAHAN
Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Uluçay'ın belediyede bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Adahan,  merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki işbirliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

banner317
ÖNCÜ
İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de bölge belediyelerinde yıllardır biriken sorunlar olduğunu, özellikle hükümetlerin sık değişmesi nedeniyle sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.
Öncü,  Belediyeler Birliği ile yaptıkları çalışmaların zaman zaman siyasete kurban gittiğini gördüklerini ifade ederek Belediyeler ile ilgili komisyon kurulmasını istediklerini söyledi.
Her bölgenin sorunlarının farklılıklar gösterebildiğine işaret eden Öncü,  sıkıntıların temele odaklanılarak komitelerde ele alınmasını istedi.
Ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu belirten ve Başkan Uluçay'a teşekkür eden Öncü, sorunları birinci elden Meclis Başkanı’na aktarma olanağı bulduklarını ifade etti.
TÜLÜCÜ
Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ise Uluçay ile İçişleri Bakanı olduğu dönemde de yakın çalışma olanağı bulduğunu söyleyerek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Belediye sayıların düşürülmesinin gündemde olduğunu anımsatan Tülücü, bu fikri kendisinin de desteklediğini, sınır olarak birbirine yakın belediyeler bulunduğunu ve bunların içerisinde maddi sıkıntılar nedeniyle personel maaşlarını aylarca geriden ödeyenler olduğunu söyledi.
Tülücü, Belediyelerin gelirlerinin arttırılması gerektiğini aksi takdirde belediyelerin ayakta kalabilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
 

Son Güncelleme: 08.02.2020 16:29
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken UluçayTeberrüken Uluçay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar’dan Akıncı’ya Eleştiri...
Tatar’dan Akıncı’ya Eleştiri...
Bağımsızlık Yolu’ndan Hür-İş’in asgari ücretle ilgili imza kampanyasına destek
Bağımsızlık Yolu’ndan Hür-İş’in asgari ücretle ilgili imza kampanyasına destek
Saner: “11 Şubat belgesi son oyun gerçekleşsin diye imzalandı... Son oyun ise Crans Montana’da gerçekleşti”
Saner: “11 Şubat belgesi son oyun gerçekleşsin diye imzalandı... Son oyun ise Crans Montana’da gerçekleşti”
Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir “Göçün hikayesi Arpalık” belgeselinin hikayesini anlattı
Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir “Göçün hikayesi Arpalık” belgeselinin hikayesini anlattı
Doğa okullarında sosyal sorumluluk projelerine devam
Doğa okullarında sosyal sorumluluk projelerine devam
Eğlence dolu sömestr şenliği bugün City Mall’de
Eğlence dolu sömestr şenliği bugün City Mall’de
Özersay Alsancak’ı ziyaret etti
Özersay Alsancak’ı ziyaret etti
En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi
En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi
Töre, Dünya Avşarlar Derneği’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gidiyor
Töre, Dünya Avşarlar Derneği’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gidiyor
Başbakan Tatar, Pazartesi Londra’ya gidiyor
Başbakan Tatar, Pazartesi Londra’ya gidiyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim