Uluçay, TSK’yı temsilen KKTC’de bulunan Org. Küçükakyüz’ü kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla Türk Silahları Kuvvetleri’ni temsilen KKTC’de bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ü kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da yer aldı.

Kabulde konuşan Orgeneral Küçükakyüz, KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45. yılında ülkede bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

ULUÇAY

Başkan Uluçay da, Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün ziyaretinden dolayı mutlu, onurlu ve gururlu olduklarını ifade ederek “Her zaman Kıbrıs Türk halkının yanındasınız. Bundan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Uluçay, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ettiği zaman hedeflerine ulaşmada başarılı olabileceğinin bilincinde olduklarını vurguladı.