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Uluçay, TAK yönetim kurulunu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, kuruluşunun 46.yılı nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Uluçay, TAK yönetim kurulunu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, kuruluşunun 46.yılı nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

20 Aralık 2019 Cuma 11:55
Uluçay, TAK yönetim kurulunu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde söz alan TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, kuruluş yıldönümlerinde kurum personelinin en fazla mesai geçirdikleri yerlerden birinde olduklarını anımsatarak, tıpkı bütçe görüşmeleri gibi yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için çalışanların bütün zor koşullara rağmen canla başla çaba gösterdiğini ifade etti.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Uluçay da konuşmasında, Meclis’in çalışmalarında görev yapan tüm TAK çalışanlarının adeta kendi personelleri gibi olduğunu söyleyerek, büyük bir özveri ile görev yaptıklarına dikkati çekti.

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Milletvekillerinin görüş ve önerilerinin basına ve kamuoyuna  aktarılmasında TAK’ın önemli bir misyonu üslendiğine dikkati çeken Uluçay, zaman zaman bazı serzenişler olsa da çalışan tüm ekibin görevini hakkıyla yerine getirdiğine olan inancını dile getirdi.

Uluçay, TAK’ın ülkenin kurumsallaşmasında çok önemli katkıları olduğunu ve bundan sonraki süreçte de katkıları olacağına inandığını belirttiği konuşmasında, tüm çalışanlara teşekkür etti ve kurumun kuruluş yıldönümünü kutladı.

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:16
Anahtar Kelimeler:
Tebberüken Uluçay Tak Ajansı
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