Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İstanbul Başkonsolosluğu görevine atanan Seniha Birand Çınar’ı kabul etti.
Uluçay, Seniha Birand Çınar’ı kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İstanbul Başkonsolosluğu görevine atanan Seniha Birand Çınar’ı kabul etti.
23 Ağustos 2019 Cuma 12:25
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İstanbul Başkonsolosluğu görevine atanan Seniha Birand Çınar’ı kabul etti..Meclis’ten verilen bilgiye göre, Uluçay, Çınar’a yeni görevinde başarılar diledi.
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