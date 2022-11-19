banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası
Polisten Girne'de dev operasyon!
Polisten Girne'de dev operasyon!
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler...
banner404

Uluçay: Mağusa’da tüm yolların yenilenmeye ihtiyacı var

19 Kasım 2022 Cumartesi 19:30
Uluçay: Mağusa’da tüm yolların yenilenmeye ihtiyacı var

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Çanakkale Spor Kulübü Lokali'nde bölge halkıyla buluştu. Uluçay, Mağusa Milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın da bulunduğu bir heyetle Çanakkale bölgesinde toplantı yaptı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Dr. Süleyman Uluçay çeşitli konulara değindi. Bölgede bulunan Çanakkale Göleti'nin ıslah edilip halkın ve turizmin hizmetine açılması için gayret gösterileceğini söyledi ve bu konuda DAÜ ile işbirliği halinde, proje bazlı çalışılacağını ve bu sorunun avantaja dönüştürülmesi için uğraş verileceğini söyledi. Uluçay, Çanakkale bölgesinin sorunlarının yanı sıra, Mağusa'nın sorunlarına da çözüm önerilerini sıraladı. Gazimağusa Belediyesi'nde öncelikle mali disiplinin sağlanıp israfın önleneceğini aktaran Uluçay, bu çerçevede çalışanların gününde ödeneceğini ve çalışma barışının sağlanarak iş verimliliği ve disiplininin uygulanacağını ifade etti.

Uluçay, AB projesi olarak sürdürülen kanalizasyon projesine belediye olarak çok daha aktif katılınacağını ve yaşanan mağduriyetlerin en aza indirileceğini söyledi. Yamalanan yollar yerine, Mağusa'nın tüm yollarının asfalta ihtiyaç duyduğunu belirten Uluçay, öncelikli olarak bir program dahilinde bu konuda çalışmak niyetinde olduklarını ifade etti. Toplantıya katılan bölge sakinlerinin görüş, önerilerini dinleyip sorularını cevaplayan Uluçay, “Sadece bugün değil, seçilmem halinde seçim sonrasında da bu tür bölgesel toplantıları sık sık yineleyeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Çatalköy-Esentepe’de de CTP’nin vizyonunu hayata geçireceğiz!
Erhürman: Çatalköy-Esentepe’de de CTP’nin vizyonunu hayata geçireceğiz!
İskele Belediye Başkan Adayı Şenol İskele Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti
İskele Belediye Başkan Adayı Şenol İskele Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti
345 araç sürücüsü rapor edildi, 35 araç trafikten men edildi
345 araç sürücüsü rapor edildi, 35 araç trafikten men edildi
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Alsancak’ta otel mutfağında yangın...
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Mutlu azınlık, mutsuz çoğunluk!
Sandık seçmen listeleri yarın asılıyor
Sandık seçmen listeleri yarın asılıyor
Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER Belgesel Gösterimine Katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER Belgesel Gösterimine Katıldı
Polisten Girne'de dev operasyon!
Polisten Girne'de dev operasyon!
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Girne ve Güzelyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Çavuşoğlu, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa Ve Heyetini Kabul Etti
Çavuşoğlu, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa Ve Heyetini Kabul Etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim