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Uluçay, konuk sanatçıları kabul etti

7 ülkeden 24 sanatçı Meclis'teydi..

Uluçay, konuk sanatçıları kabul etti

7 ülkeden 24 sanatçı Meclis'teydi..

09 Mart 2020 Pazartesi 08:52
Uluçay, konuk sanatçıları kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan sanatçıları kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde konuşan Festivalin Küratörü Zühre Özkaraman, normal şartlarda 10 ülkeden sanatçı beklendiğini ancak koronavirüs tehdidi nedeniyle bazı ülkelerden hava ulaşımının durmasından dolayı bazı sanatçıların gelemediğini söyledi.

7 ülkeden 24 sanatçının festivalde yer aldığını ifade eden Özkaraman, amaçlarının ülkeyi tanıtarak güzel adımlar atmak olduğunu ifade etti.

Özkaraman, sanatçıların KKTC’deki izlenimlerini resmettiklerini ve bu resimlerin sergiye dönüştüğünü söyledi.

ULUÇAY

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında konuk sanatçıların KKTC’de bulunuyor olmalarının ülke sanatçıları için de bir motive kaynağı olduğunu dile getirdi.

Uluçay, sanatçılara KKTC’de bulundukları ve ülkede bir sanat eseri oluşturdukları için teşekkür ederken festivalin gerek Gazimağusa gerek ise ülke için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ülkede yapılan etkinliklerin devamlılığı açısından festivalin iyi bir örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Uluçay, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dünyanın bütün güzelliklerini birlikte paylaşmak ve sergileyebilmek istediklerini söyledi.

Meclis Başkanı Uluçay, başta Gazimağusa Belediyesi olmak üzere festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kabulde Başkan Uluçay tarafından konuk heyette bulunan kadın sanatçılara 8 Mart Dünya kadınlar Günü anısına çiçek verildi.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayUluslararası Gazimağusa Sanat Festivali
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