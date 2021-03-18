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Uluçay: “KKTC ekonomisi pandemi dönemiyle geriledi”

18 Mart 2021 Perşembe 18:15
Uluçay: “KKTC ekonomisi pandemi dönemiyle geriledi”
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CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI – 8 (SON)

“YÜZDE 14,3 CİVARINDA KÜÇÜLME SÖZ KONUSU. ÖZEL SEKTÖRÜN MUTLAK SURETTE DESTEKLENMESİ GEREK”

HAMZAOĞLULARI, “ÜRETİCİNİN VE HAYVANCININ SESİNİ” MECLİSE TAŞIMAK İÇİN KÜRSÜYE ELİNDEKİ HAYVAN ÇANINI ÇALARAK ÇIKTI

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, KKTC ekonomisinin pandemi dönemiyle gerilediğine işaret ederek, özel sektörün mutlak surette desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde kamu gelirlerinin düşeceğini ve devlet bütçesi olumsuz etkileneceğini belirtti.

Güncel konuşmaların gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün son olarak sırasıyla CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Biray Hamzaoğluları yaptı. Uluçay, pandemi döneminde KKTC ekonomisini ele alırken, her zamanki gibi taşımacılık sektöründe yaşanan sorunlara değinen Hamzaoğluları ise üreticinin ve hayvancının sesini meclise taşımak için kürsüye elindeki hayvan çanını çalarak çıktı.

İki konuşmanın ardından genel kurul bugünkü çalışmasını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 22 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

ULUÇAY

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, pandeminin getirdiği olumsuz koşullara işaret ederek, ekonomik sorunların giderilmesi için çalışılması ve ihtiyaçlara zamanında cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Uluçay, Ticaret Odası’nın yayımladığı bazı verilere de dikkat çekerek, “KKTC ekonomisi pandemi dönemiyle geriledi. 2020 yılı sonu itibarıyla ekonomide yüzde 14,3 civarında küçülme söz konusu oldu” dedi.

Ekonominin gelişmesi için sektörlerin kontrollü olarak açılmasının önemli olduğunu kaydeden Uluçay, bu dönemde hibe desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Uluçay, turizmde 2021’nin yaz sezonu yakalanmak isteniyorsa tanıtım ve pazarlama programları yapılması gerektiğini vurgulayarak, hibe desteğinin bu noktada da önemli rol oynayacağını ifade etti.

Teberrüken Uluçay, sektörlerin aşılanmasıyla ilgili bir program olmadığını ancak turizm sektörünün aşılanmasının, programa dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi döneminde belediyelerin de sıkıntı yaşadığını kaydeden Uluçay, kısa vadede belediyelere dönük aylık kullanılmak üzere 50 milyon TL ayrılması gerektiğini kaydetti.

Uluçay, kara sınır kapılarının yaz aylarında açılabilmesi için şimdiden girişim yapılması gerektiğini, bunun da ekonomi için önemli bir adım olacağını belirtti.

HAMZAOĞLULARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları da taşımacılıkla ilgili konuşmasında, taksi izinleriyle ilgili yaşanan sorunlara değinerek, kurumlara verilen taşımacılık izinleriyle taksicilerin zor durumda kaldığını yineledi.

Hamzaoğluları, geçmişte verilen turistik T izinlerine işaret ederek, “9+1”lerle yapılan taşımacılığın niye taksicileri etkilediğini örnekleriyle aktardı.

Pandemi sürecinde turizm sektöründe evine para götüremeyen kişiler olduğunu hatırlatan Hamzaoğluları, ülkeye sokulurken otobüs olarak kaydedilen “9+1” ve türevi taşıtların Güney Kıbrıs’ta da otobüs olarak kabul edildiğinden sigorta kapsamının farklı olduğunu ve bunun haksızlığa neden olduğunu belirtti.

Hamzaoğluları, “9+1” sorunu çözmek gerektiğini ancak taksicilerin de unutulmaması gerektiğini kaydederek, bu yanlış düzenlemenin ve haksız kazancın düzeltilmesinin de büyük sorunlar yaratacağını kaydetti.

Biray Hamzaoğluları, artık T izini verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konunun doğru incelenerek çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Güncel konuşmaların ardından genel Kurul sözlü ve yazılı sorularla tamamlandı.

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Son Güncelleme: 18.03.2021 19:52
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