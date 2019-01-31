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Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’ni kabul etti

Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’ni kabul etti

31 Ocak 2019 Perşembe 16:07
Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği yöneticilerini kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin oluşumunun ülke açısından önemli olduğunu kaydetti.
Uluçay, ülkenin yüksek öğrenimine, ekonomisine katkı sağlayan üniversitelerin, bundan sonra da aynı katkı ve hizmeti sürdüreceklerine inanç belirtti.
Üniversitelerin ortaya koyduğu çabaların ülkenin daha ileriye gidebilmesine de büyük bir olanak sağladığına işaret eden Uluçay, bu konuda yöneticiler ve Meclis olarak ellerinden gelen katkıyı da her zaman koyacaklarını ifade etti.
Amacın bir olduğunu vurgulayan Uluçay, amacın; ülkenin daha kısa sürede daha ileri noktalara taşınması olduğunu söyleyerek, birliğe çalışmalarında başarılar diledi.
NADİRİ
Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Halil Nadiri, yüksek öğretimin ülkenin en önemli alanlarından biri olduğuna vurgu yaptı.
Nadiri, yükseköğretimin daha rekabetçi olması ve uluslararası standartlarda kabul edilebilmesi için üniversitelerin birlikte hareket edebilmesi düşüncesinde olduklarını söyledi.
Bu amaçla bir birlik çatısı altında olduklarını kaydeden Nadiri, ziyaret vesilesiyle birliğin kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi vereceklerini, aynı zamanda ülkedeki yüksek öğretimin nasıl daha kaliteli ve sürdürülebilir olabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunmak istediklerini ifade etti.
 

Son Güncelleme: 31.01.2019 19:17
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