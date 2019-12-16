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Uluçay Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi heyetini  kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa’da kongre gerçekleştiren Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi heyetini kabul etti.

Uluçay Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi heyetini  kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa’da kongre gerçekleştiren Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi heyetini kabul etti.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:28
Uluçay Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi heyetini  kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Özbilgehan, 200 gencin katılımıyla kongreyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek bütün siyasi partilerden ve ülkenin her belediyesinden gençlerin katkı koyduğunu belirtti.
Özbilgehan, kongrede alınan kararları ve sonuç raporlarını Başkan Uluçay’a takdim etti.
ULUÇAY 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, kongreyi ülkenin ihtiyaç duyduğu çok önemli bir çalışma olarak nitelendirerek önemli olanın yöneticilerin bu çalışmalar ışığında ortaya çıkan sonuçları ülkenin geleceğini şekillendirirken yol gösterici olarak kullanması olduğunu belirtti.
Uluçay, dünyada her geçen gün çok farklı gelişmeler olduğuna işarete ederek ülkelerin ihtiyaçlarının da bu çerçevede farklılıklar gösterebildiğini söyledi.

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Uluçay: “Biz de kendi ülkemizde başta Kıbrıs adası olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Avrupa Birliği içerisinde değişen koşulları sürekli gündemde tutmak, kendimizi güncellemek ve ülkenin ihtiyaçlarını güncellenen noktalarda tekrar ele alınmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzda olan bir unsurdur” dedi.
Bu çerçevede ortaya konulan çalışmanın çok anlamlı olduğunu ve iyi bir yol haritası olacağına inandığını söyleyen Uluçay, meselelere her zaman bütünlüklü bakmak gerektiğinin altını çizdi.
Uluçay kabulde şunları kaydetti:
“Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcileri olarak görev yaparken aslında her bir bireyin sahip olduğu insan hakları, hayat standartı ve ekonomik refahın arttırılmasına dönük çalışma yapma sorumluluğumuz olduğu unutulmaması gerekir. Öncelikli olarak bulunduğumuz konumdan çok bizleri seçen halkımızın temel ihtiyaçlarını bilmemiz gerekiyor. Görevimiz, gençlerimize sahip oldukları yaşam standartlarını layık oldukları daha yukarı noktaya taşımak olmalıdır.”

 

Son Güncelleme: 16.12.2019 19:14
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon KomitesiTeberrüken Uluçay
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