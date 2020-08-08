Uluçay: “Kahraman şehitlerimize borcumuzu ödeyemeyiz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının özgür ve onurlu bir yaşam sürme kavgasının ve varlığını sürdürme mücadelesinin en önemli eşiklerinden birinin Erenköy Direnişi olduğunu belirterek, “Bu uğurda her türlü fedakarlığı göze alan kahramanlarımız olan borcumuzu ödemek mümkün değildir” dedi.

Uluçay Erenköy Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında şöyle dedi:

“Bağımsızlık ve özgürlüğümüz için bir avuç üniversite öğrencisinin ortaya koyduğu destansı direnişi selamlıyorum.

Erenköy, büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilmiş tarihi bir mirastır.

Sahip çıkmak, değerini bilmek ve geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması için dersler çıkarmak her birimizin tarihi ödevidir.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde bir mihenk taşı olan Erenköy Direnişinin 56. yıldönümünde kaybettiğimiz aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum.”