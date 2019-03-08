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Uluçay: “Kadınların hak ettiği yere gelebilmesini sağlamak için daha çok yolumuz Var”

Uluçay: “Kadınların hak ettiği yere gelebilmesini sağlamak için daha çok yolumuz Var”

08 Mart 2019 Cuma 10:19
Uluçay: “Kadınların hak ettiği yere gelebilmesini sağlamak için daha çok yolumuz Var”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay kadınların hak ettiği yere gelebilmesini sağlamak için daha çok yolları olduğunu söyledi ve sosyal devlet olmasının da böyle bir olgu olduğunu vurguladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi’nden bir heyeti kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi’nde saat 10:00’da gerçekleştirilen kabulde konuşan Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ konuşmasında kadınların sorunlarını dile getirerek taleplerde bulundu.
“ÇALIŞAN KADINLAR AİLE VE ÖZEL HAYATLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR YAŞIYOR”
Dünyanın ekonomik yönden gelişmesiyle iş hayatıyla ilgili sorunların da arttığını kaydeden Özdemirağ, çalışan kadınların aile ve özel hayatlarıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını kaydetti.
Dünya genelinde iş aile ve özel hayatın uyumlaştırılmasıyla ilgili bir kavram gelişmeye başladığını dile getiren Özdemirağ, KKTC’de de iş ve aile hayatının koordine edilebilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.
Özdemirağ, yeni Kamu Görevlileri Yasa taslağında iş ve aile yaşantısı konusunda bazı düzenlemeler yapıldığını ancak bakmakla yükümlü olduğu yaşlı anne babası olan çalışanların bu durumda mazeret izni alınabilmesinin da yasada yer almasını istedi.
Vardiya çalışan kadınların emzirme izni konusunda sıkıntılar yaşadığını da söyleyen Özdemirağ, bu konuda düzenleme talebinde bulundu.
“MOBİNG UYGULAYAN SUÇLU SAYILSIN”
Mobing  uygulayan kişilerin suçlu sayılması için düzenleme beklentilerini de dile getiren Özdemirağ, Kamu Görevlileri yasasında mobingin nasıl araştırılacağı hususunda bir açıklama bulunmadığını, nasıl bir yol izleneceğinin yasada yer almasını, tüm  taleplerinin özel sektör çalışanı kadınlar için de uygulanması zorunluluğunun önünün gerekli yasalarla açılmasını istedi.
“KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA DEVLET EYLEM PLANI…”
Kadına yönelik şiddet konusunda bir devlet eylem planı hazırlanması gerektiğini de kaydeden, Özdemirağ, Toplumsan Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin tam anlamıyla  müdürüyle odacısıyla bir daire olarak faaliyet sürdürmesine yönelik adım atılmasını da istedi.
ULUÇAY
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da kadınların hak ettiği yere gelebilmesini sağlamak için daha çok yolları olduğunu söyledi ve sosyal devlet olmasının böyle bir olgu olduğunu vurguladı.
“İnşallah biz de sosyal devlet olma anlayışlını yerleştirmek için gereken adımları atabiliriz” diyen Uluçay, bu anlayışın bir kültür haline gelebilmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Bunun için canla başla çalışmaları gerektiğini kaydeden Uluçay, sorunların giderilebilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için kadın erkek herkesin birlikte adımlar atması gerektiğini vurguladı.

 

Son Güncelleme: 08.03.2019 13:20
Anahtar Kelimeler:
Teberrüken Uluçay
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