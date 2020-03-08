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Uluçay kadınlar için gösterilen çabaların destekçisi olunması gerektiğini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, toplumda daha fazla kadının hem özelde, hem de devlette yönetici pozisyonda ve/veya karar mekanizmalarında yer alması gerektiği konusunda gösterilen çabaların ve onurlu mücadelenin destekçisi olunması gerektiğini vurguladı. 

Uluçay kadınlar için gösterilen çabaların destekçisi olunması gerektiğini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, toplumda daha fazla kadının hem özelde, hem de devlette yönetici pozisyonda ve/veya karar mekanizmalarında yer alması gerektiği konusunda gösterilen çabaların ve onurlu mücadelenin destekçisi olunması gerektiğini vurguladı. 

08 Mart 2020 Pazar 10:18
Uluçay kadınlar için gösterilen çabaların destekçisi olunması gerektiğini vurguladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 
Uluçay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadın hakları için yıllardır mücadele veren, bireysel veya örgütlü bir şekilde Kıbrıs Türk toplumunda kadınların hak ettiği yeri alması için çaba gösteren herkesi selamladığını söyledi. 
Uluçay mesajında şu ifadelere yer  verdi: 
“Yaşadığımız dünyada ve ülkede kadınların daha iyi şartlarda çalışma koşulları için başlatmış olduğu mücadelenin, günümüzde kadınların hayatın her alanında daha etkin rol oynamasına yardımcı olmaktadır.

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Bugüne kadar verilen mücadeleler geçmişle kıyaslandığında, kadınların toplum içerisinde yer aldıkları konumun daha iyi bir noktadadır. Ancak,  çağdaş bir ülke olmanın gereği olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanına yaymak düşüncesinden yola çıkarak bakıldığında alınacak çok mesafe bulunmaktadır.
Bizler de Meclis idaresi olarak kadın haklarının gelişmesi ve istenilen düzeye çıkması için verilen mücadeleye her zaman katkı koyacağımızı ve bu anlamda oluşacak olan yasaların takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.
Bu vesile ile hayatın temelinin sevgiden ibaret olduğunu bizlere hatırlatan annelerimizin, eşlerimizin ve kızlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.”
 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 13:39
Anahtar Kelimeler:
Teberüken UluçayKadınlar Günü
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