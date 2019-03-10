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İrsen Küçük'ü kaybettik!
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Uluçay İrsen Küçük’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı

Uluçay İrsen Küçük’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı

10 Mart 2019 Pazar 10:56
Uluçay İrsen Küçük’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölümüyle ilgili mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında şunları kaydetti:

“Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetleri olan Sayın İrsen Küçük’ün hayatını kaybetmesi nedeniyle yaşadığım derin üzüntüyü belirtmek isterim.

Sayın Küçük’ün toplumu ve ülkesi için verdiği değerli hizmetler, her zaman saygıyla anılacaktır.

Sayın İrsen Küçük’e Allahtan rahmet, başta Küçük ailesi olmak üzere, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı dilerim.”

Son Güncelleme: 10.03.2019 14:04
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