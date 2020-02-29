Uluçay: “Geçiş kapılarını kapatmak ortaya konana gayret ve çalışmalara haksızlıktır ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının adadaki barış ve uzlaşı iklimine yardımcı olurken, iki halkın iletişim ve yakınlaşma çabalarının da nefes boruları olduğunu vurguladı. Uluçay, sağlık, güvenlik veya her ne gerekçe ile olursa olsun kapatılmaları veya işlevlerinin daraltılmaları yanlış olduğunu belirtti.

Meclisten yapılan açıklamada Uluçay, Rum Yönetimi tarafından geçiş kapılarının kapatılması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uluçay açıklamasında şunları kaydetti:

“Özellikle de salgın hastalık gibi sınır ve barikat tanımayan sorunlar karşısında geçiş kapılarını kapatmak, hele de bunu tek taraflı bir şekilde yapmak, kabul edilebilir değildir. Kıbrıs iki halkın ortak vatanıdır ve bu ülkedeki tüm sorunlarla dayanışarak ve yardımlaşarak mücadele etmeliyiz.

Her bir geçiş noktası uzun ve zorlu müzakerelerle açılmış ve ciddi maddi kaynaklar sevkedilmiştir. Ayrıca belirtmek isterim ki, özellikle Kıbrıs Türk tarafı için yeterli personel görevlendirilmesi her zaman sıkıntı kaynağı olmuştur. Tüm bu zorluklara rağmen, geçiş kapılarını 24 saat üzerinden çalıştırmak ve açık tutulmak hususundan asla geri adım atılmamıştır.

Kısacası, geçiş kapılarını kapatmak, daraltmak veya sınırlamak yapılan fedakarlıklara, ortaya konana gayret ve çalışmalara da haksızlıktır.

Maalesef Sayın Anastasiades iki tarafın ortak mücadelesiyle çok daha etkin mücadele edilecek bir sorunu, iki halkın iletişimini kısıtlayarak ele almaya kalkmıştır. Bu isabetsiz kararını bir an önce gözden geçireceğini temenni ediyorum.

Öte yandan bugün Lokmacı sınır kapısında Kıbrıslı Rumların gerçekleştirdiği eylem hepimize moral vermiş, bu yanlış kararın Rum halkınca da kabul görmediğini göstermiştir. Bugün orada olan, destek veren, Kıbrıs’ın ancak birlikte hareket edilirse düzlüğe çıkabileceğini hepimize hatırlatan tüm Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumları selamlıyorum.