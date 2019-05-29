banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87368
ALTIN
248.007
DOLAR
6.0059
STERLİN
7.5940
EURO
6.6975
Gazimağusa’da eroin
GAZİMAĞUSA’DA EROİN
Çatalköy’de hile ile hırsızlık
ÇATALKÖY’DE HİLE İLE HIRSIZLIK
Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Başıbüyük kenevir yetiştirdi
BAŞIBÜYÜK KENEVİR YETİŞTİRDİ
banner307

Uluçay, festivale gelen konuk ekiplerin temsilcilerini kabul etti

Uluçay, festivale gelen konuk ekiplerin temsilcilerini kabul etti

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:07
Uluçay, festivale gelen konuk ekiplerin temsilcilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği (FOGEM) tarafından organize edilen 13.Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Halk Dansları Festivaline katılan konuk ekiplerin temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci, Festivali 13. kez yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, her geçen yıl gelişerek bir marka olma adına büyük çabalar ortaya koyduklarını söyledi.

Döşemeci, 3-4 yıldır Kültür Dairesi ve Gençlik Dairesi’nin yaptığı katkılar ile Festivalin aşama kaydettiğini ifade ederek, uluslararası kabul gördüğünü ve bunun da ülke adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

ULUÇAY

banner317
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, güzel bir festival yaşanacağına emin olduğunu dile getirerek, festivalin uluslararası anlamda tescillenmesinin, gelecek için de çok önemli olduğunu söyledi.

Ülke gençlerinin ve çocuklarının başka ülkelerden gelen ekiplerle kaynaşmasının dünyada Kıbrıslı Türkler tarafından hak edilen yerin alınabilmesi için verilen mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Uluçay,  konuk heyetlerin ülkede iyi zamanlar geçirmesini temenni etti.

Uluçay, festivalin düzenlenmesinde büyük emeklerin ortaya konulduğunun görüldüğünü de kaydetti, katkı koyan herkesi kutladı ve ileriki yıllarda her geçen yıl daha da büyüyerek gelişen festivaller diledi.

Konuşmaların ardından konuk heyet temsilcileri, Başkan Uluçay’a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti.

Son Güncelleme: 29.05.2019 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “türkülerle Bahar” Konseri Verdi
Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “türkülerle Bahar” Konseri Verdi
Lefkoşa’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Lefkoşa’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Aygün Spor Kulübü Bilardocuları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti
Aygün Spor Kulübü Bilardocuları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti
Ltb Başkanı Harmancı, Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nde Yer Alacak Konuk Ekipleri Kabul Etti
Ltb Başkanı Harmancı, Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nde Yer Alacak Konuk Ekipleri Kabul Etti
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “öncelikli Hedef Süt Politikasının Geliştirilmesi”
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “öncelikli Hedef Süt Politikasının Geliştirilmesi”
Ktös 9 Eylül İlkokulu’nda Eylem Yaptı...
Ktös 9 Eylül İlkokulu’nda Eylem Yaptı...
Canaltay: “UBP benim ailem”
Canaltay: “UBP benim ailem”
Töre Azerbaycanlı Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki Diaspora Merkezi Temsilcilerini kabul etti
Töre Azerbaycanlı Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki Diaspora Merkezi Temsilcilerini kabul etti
Sucuoğlu Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri İle Görüştü
Sucuoğlu Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri İle Görüştü
“lefkoşalılar” Dünya Çocuk Günü Etkinliği Düzenliyor
“lefkoşalılar” Dünya Çocuk Günü Etkinliği Düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim