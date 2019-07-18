Uluçay: “Ekonomik değerleri dünya barışına ve refahına hizmet edecek şekilde değerlendirmeye hazırız”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT, DUL VE YETİMLER DERNEĞİ’Nİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, adanın etrafında bulunan doğal gaz ve ekonomik değerlerin bir çatışma aracı olarak değil uzlaşı aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre kabulde, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve dernek yetkilileri de hazır bulundu.

IŞIK

Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Dernek Başkanı Mustafa Işık, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin 45. yılında KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğe bağlı 10 şubeden üyelerle birlikte etkinliklerde yer aldıklarını söyledi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, 20 Temmuz etkinlikleri kapsamında konuk heyeti ülkede görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, böyle günlerde KKTC’nin daha kurumsal bir yapıya kavuşması, demokrasinin gelişimi ve ekonominin ilerlemesinin daha net görülebildiğini belirtti.



Bu çerçevede Kıbrıs sorununa çözüm bulma adına yıllardır gayret gösterildiğini anımsatan Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen bu çalışmalara bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bölgede çatışmanın değil de uzlaşının olmasını her zaman arzu ettiklerini dile getirdi ve bu konuda her zaman yapıcı mesajlar vererek aynı yönde çağrılar yaptıklarını belirtti.

Sadece Kıbrıs adasının değil tüm Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinde bütün ülkelerin huzura kavuşup, gerilimden uzaklaşmasını arzu ettiklerini işaret eden Uluçay, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs adasının jeostratejik konumun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

RUM YÖNETİMİ’NE ÇAĞRI

Başkan Uluçay konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Adanın etrafında bulunan doğal gazı ve ekonomik değerleri bir çatışma aracı olarak değil uzlaşı aracı olarak değerlendirelim. İş birliği içerisinde sadece adaya dönük değil bölge ülkeleri için de bu değeri yaratalım. Dünyanın barışına ve refahına hizmet edecek şekilde değerlendirmeye hazırız.

