Uluçay: “Bilişim ve inovasyon ülkeyi çok daha güvenlikli limanlara taşıyacak”

KOSGEB, HABİTAT, TİKAD VE TİM ARADINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

AÇILIŞ PROGRAMI TAMAMLANDI.. ZİRVE PROGRAMI PANELLERLE DEVAM EDECEK



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bilişim ve inovasyon zirvesi ile geleceğe çok daha cesaretli bakabildiklerini ifade ederek, bilişim ve inovasyonun ülkeyi çok daha güvenlikli limanlara taşıyacağını belirtti.

III. KKTC Kobi Zirvesi’nde konuşan Uluçay, zirvenin düzenlenmesinde emeği olan katkı koyan herkese teşekkür etti.

Uluçay, ülkenin inovasyon ve bilişim alanında yeni ufuklara yol açabilmesi için eğitim alanında süratle adım atılması gerektiğini söyledi.

İlk okuldan başlayarak eğitim alanına önem verilmesi, mevzuat altyapısının geliştirilmesi gerektiğini, burada da siyasete iş düştüğünü ifade eden Uluçay, ülkede siyasi istikrar yakalanmasının önem taşıdığını, kamu teşkilatlarında gerekli birimlerin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Uluçay, bu yüzden zirveden çıkacak sonuçların devlet politikası haline getirilmesi ve bilişim adası hedefine ulaşılmasının önemine dikkat çekti.

Özel sektörün hızlı gelişiminin kamuyu da tetiklediğini ve daha hızlı çalışmaya başladıklarını ifade eden Uluçay, KOBİ'lere de gerekli önemin verilmesinin ekonomiyi de kalkındıracağına inanç belirtti.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Konuşmaların ardından KOSGEB, HABİTAT, TİKAD ve TİM aradında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından zirveye katkı koyanlara plaket verildi.

Protokolün imzalanmasının ardından açılış programı tamamlandı.. Zirve programı panellerle devam edecek.. I’inci Panel İnovatif, Girişimcilik ve Yeni Nesil Teknolojiler; II’inci Panel ise Bilişim Ekosistemi konusunda olacak. Zirve 17.15’te tamamlanacak.



