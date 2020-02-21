banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116803
ALTIN
323.151
DOLAR
6.1162
STERLİN
7.9162
EURO
6.6096
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Uluçay Benter’i ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’i ziyaret etti. 

Uluçay Benter’i ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’i ziyaret etti. 

21 Şubat 2020 Cuma 11:05
Uluçay Benter’i ziyaret etti
banner337

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter tarafından karşılanan Uluçay, Vakıfların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Prof.Dr. İbrahim Benter, Uluçay ile geçmiş dönemde bazı projelerde çalıştıklarını anımsatarak bundan sonraki dönemde de özellikle sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

banner317
ULUÇAY 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ,Vakıfların ülkenin en kurumsal ve köklü kurumlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Uluçay, ziyaret vesilesiyle Meclis ile yapılabilecek projeler ve genel olarak Vakıfların çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Ortaya konulan çalışmalardan dolayı Prof.Dr.Benter’e teşekkür eden Uluçay, bundan sonraki süreçte de aynı başarılı çalışmaların devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

 

banner335
Son Güncelleme: 21.02.2020 16:03
Anahtar Kelimeler:
Teberrüken Uluçay Benter Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Belediyesinin İki Etaplı İlaçlama Çalışmaları Başladı
İskele Belediyesinin İki Etaplı İlaçlama Çalışmaları Başladı
Pazartesiye Kadar Yağmur Bekleniyor
Pazartesiye Kadar Yağmur Bekleniyor
Akıncı: “çözümde Temel İlkeler Eşitlik, Özgürlük Ve Güvenliktir”
Akıncı: “çözümde Temel İlkeler Eşitlik, Özgürlük Ve Güvenliktir”
Halk Dansları Eğitmenlerine Lisans Verildi
Halk Dansları Eğitmenlerine Lisans Verildi
Akıncı, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği Heyetini Kabul Etti
Akıncı, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği Heyetini Kabul Etti
Yenierenköy sahilinde bulunan cesetin kimliği belli oldu
Yenierenköy sahilinde bulunan cesetin kimliği belli oldu
Değirmenlik Belediyesi Sıhhi Tesisat Anlaşmasını İmzaladı
Değirmenlik Belediyesi Sıhhi Tesisat Anlaşmasını İmzaladı
Tdp Genel Başkanı Özyiğit: “daü’de Bir Yönetim Sorunu Yaşanıyor”
Tdp Genel Başkanı Özyiğit: “daü’de Bir Yönetim Sorunu Yaşanıyor”
Kadınlar Birliği’nden Devlet Hastanesine Dört Buzdolabı Bağışı…
Kadınlar Birliği’nden Devlet Hastanesine Dört Buzdolabı Bağışı…
Çamlıbel’de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda yavru kayıpları ile ilgli seminer düzenleniyor
Çamlıbel’de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda yavru kayıpları ile ilgli seminer düzenleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim