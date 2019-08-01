Uluçay: “Barış ve huzur için mücadele devam ediyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının her zaman için Kıbrıs adasında barışın ve huzurun yaşaması için mücadele verdiğini belirterek, mücadelelerinin dün olduğu gibi, bugün de aynı vizyonla devam ettiğini vurguladı.
Verilen mücadelelerden sonra bugün her bir bireye düşen görevin birlik ve beraberlik içinde ülkeyi kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşturmak olması gerektiğini kaydeden Meclis Başkanı Uluçay, halkın Toplumsal Direniş Bayramını kutladı ve esenlikler diledi.