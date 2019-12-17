Uluçay, Bakü’de TÜRKPA Genel Kurul toplantısına katılacak

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ev sahipliğini Azerbaycan Milli Meclisinin yaptığı Türkpa Genel Kurul toplantısına üye ülkeler Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan katılım sağlarken, Özbekistan ve Macaristan parlamentolarının da temsil edilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın temaslarını tamamlamasının ardından 20 Aralık günü KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

