banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110840
ALTIN
281.773
DOLAR
5.9365
STERLİN
7.7865
EURO
6.6055
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
2 ay cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Uluçay, Bakü’de TÜRKPA Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi’nin davetiyle katıldığı, Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 9. Genel Kurul toplantısına katıldı.

Uluçay, Bakü’de TÜRKPA Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi’nin davetiyle katıldığı, Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 9. Genel Kurul toplantısına katıldı.

19 Aralık 2019 Perşembe 09:13
Uluçay, Bakü’de TÜRKPA Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Genel Kurul toplantısına, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın yanı sıra Özbekistan da katılım sağlarken, toplantı sonrası alınan kararla bir sonraki toplantının dönem başkanlığını devralan Kazakistan’da yapılmasına karar verildi.
Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, TÜRKPA Genel Kurul toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs’ı da yakından ilgilendiren birçok konunun ele alındığını, örneğin diplomaların denkliği ve somut olmayan kültürel miras başlıkları altında önemli kararların kabul edildiğini belirtti. 

banner317
Uluçay, uluslararası bir toplantında temsiliyet fırsatı yakalanmasının Kıbrıs Türk halkı için önemine de değinirken, Doğu Akdeniz’de gerek hidrokarbonlar gerek deniz alanlarının sınırlandırılması konularında tansiyonun yükseldiğini, tüm tarafların işbirliğine fırsat tanıyarak ve barışçıl yolları kullanarak sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.  
Başkan Uluçay’a Bakü temaslarında KKTC Bakü temsilcisi Ufuk Turganer, Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ve Meclis Dış İlişkiler Müdürü Yasa Yeşilada eşlik etti.
Uluçay ve beraberindeki heyetin bu gece KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:22
Anahtar Kelimeler:
TÜRKPA Genel Kurul ToplantısıTeberrüken Uluçay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı: “çözümün Aciliyeti Sadece Kıbrıs’ın İhtiyacı Olmaktan Çıkmış Bölgenin İhtiyacına Dönüşmüştür”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “çözümün Aciliyeti Sadece Kıbrıs’ın İhtiyacı Olmaktan Çıkmış Bölgenin İhtiyacına Dönüşmüştür”
Yılmaz Bora AA'nın “yılın fotoğrafları“ oylamasına katıldı
Yılmaz Bora AA'nın “yılın fotoğrafları“ oylamasına katıldı
İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi onaylandı
İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi onaylandı
2020 Girne Satranç Turnuvası'nın I. turu, Ziya Rızkı’nın doğum yılı anısına oynanacak
2020 Girne Satranç Turnuvası'nın I. turu, Ziya Rızkı’nın doğum yılı anısına oynanacak
Sis uyarısı
Sis uyarısı
Özersay'dan Geçitkale'ye F-16 açıklaması
Özersay'dan Geçitkale'ye F-16 açıklaması
Döviz kurları
Döviz kurları
Üniversiteler ve Nijerya gerçeği
Üniversiteler ve Nijerya gerçeği
YDÜ Hastanesi’ne sevkler mercek altında!
YDÜ Hastanesi’ne sevkler mercek altında!
Hava durumu
Hava durumu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim