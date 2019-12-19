Uluçay, Bakü’de TÜRKPA Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Genel Kurul toplantısına, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın yanı sıra Özbekistan da katılım sağlarken, toplantı sonrası alınan kararla bir sonraki toplantının dönem başkanlığını devralan Kazakistan’da yapılmasına karar verildi.

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, TÜRKPA Genel Kurul toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs’ı da yakından ilgilendiren birçok konunun ele alındığını, örneğin diplomaların denkliği ve somut olmayan kültürel miras başlıkları altında önemli kararların kabul edildiğini belirtti.



Uluçay, uluslararası bir toplantında temsiliyet fırsatı yakalanmasının Kıbrıs Türk halkı için önemine de değinirken, Doğu Akdeniz’de gerek hidrokarbonlar gerek deniz alanlarının sınırlandırılması konularında tansiyonun yükseldiğini, tüm tarafların işbirliğine fırsat tanıyarak ve barışçıl yolları kullanarak sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.Başkan Uluçay’a Bakü temaslarında KKTC Bakü temsilcisi Ufuk Turganer, Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ve Meclis Dış İlişkiler Müdürü Yasa Yeşilada eşlik etti.Uluçay ve beraberindeki heyetin bu gece KKTC’ye dönmesi bekleniyor.