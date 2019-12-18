Uluçay Bakü temaslarına başladı

Cumhuriyet Meclisi tarafından verilen bilgiye göre, Uluçay bu kapsamda ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanısıra TÜRKPA Genel Kurul toplantısına katılan Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Parlamento Başkanları ile birlikte Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti, çelenk koydu.

Uluçay daha sonra yine konuk heyetler ile birlikte , “Şehitler Yabanı” olarak bilenen bölgede Azerbaycan şehitleri ve Türkiye Cumhuriyeti şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

TÜRKPA Genel Kurul toplantısında yer alacak Başkan Uluçay’ın Genel Kurul çerçevesinde KKTC’yi temsilen bir konuşma yapması bekleniyor.



Uluçay’a Bakü temaslarında KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ve Meclis Dışilişkiler Müdürü Yasa Yeşilada eşlik ediyor.