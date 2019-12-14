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Uluçay Antalya'da Asya Parlamenterler Assamblesi'ne katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi evsahipliğinde düzenlenen 12.Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısına katıldı.

Uluçay Antalya'da Asya Parlamenterler Assamblesi'ne katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi evsahipliğinde düzenlenen 12.Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısına katıldı.

14 Aralık 2019 Cumartesi 19:58
Uluçay Antalya'da Asya Parlamenterler Assamblesi'ne katıldı

Uluçay bu kapsamda TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından konuk Meclis ve Heyet Başkanları ile biraraya geldiği tanışma toplantısında yer aldı.

Uluçay, toplantı esnasında konuk Başkanlar ile tanışma fırsatı buldu.

Uluçay daha sonra toplantının açılış törenine katıldı.

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APA çerçevesinde gerçekleşen Antalya’daki toplantıda Başkan Uluçay’ın yanısıra Meclis Başkanlık Divanına üye Milletvekilleri Salahi Şahiner ile Yasemi Öztürk’ün yanısıra Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr.Hasan Topal da hazır bulundu.

TBMM’NİN ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Aralarında Çin, Rusya, Pakistan ve Körfez ülkelerinin de yer aldığı 42 üye ülke ve 16 gözlemci ülke parlamentosu ile 10 gözlemci teşkilattan oluşan APA'nın 12. Genel Kurulu 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla Antalya'da yer alıyor.
 

Son Güncelleme: 14.12.2019 23:12
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